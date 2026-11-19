Người có công nêu kiến nghị đến chính quyền địa phương.

Chiều 19/11, UBND xã An Cư tổ chức đối thoại trực tiếp với người có công về việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi trên địa bàn năm 2026.

Tại buổi đối thoại, người có công kiến nghị địa phương hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách có nhà hư hỏng, xuống cấp; xem xét giải quyết chính sách nhà ở đối với thương binh, gia đình liệt sĩ. Người dân cũng đề nghị mở rộng, nâng cấp tuyến đường liên ấp Mằng Rò để thuận tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Tiếp thu các kiến nghị, UBND xã An Cư yêu cầu các ngành chuyên môn rà soát từng trường hợp nhà ở xuống cấp, tham mưu phương án hỗ trợ sửa chữa, phấn đấu triển khai trong dịp Tết Quân - Dân năm 2027.

Đối với tuyến đường liên ấp Mằng Rò, các ngành liên quan xem xét, tham mưu phương án mở rộng. Những kiến nghị về chế độ, chính sách ưu đãi người có công được giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.