An Cư hỗ trợ phụ nữ Khmer phát triển sinh kế, tăng thu nhập

Bà Néang Sóc Khanh, ngụ ấp Soài Chếk, xã An Cư, được địa phương hỗ trợ bò để phát triển kinh tế gia đình.

Thêm sinh kế, thêm hy vọng thoát nghèo

Sáng sớm, bà Néang Sóc Khanh, ngụ ấp Soài Chếk, xã An Cư, thức dậy cho bò ăn rồi tranh thủ đi làm thuê. Tan việc, bà lại cắt cỏ mang về chăm bò. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà phải thu xếp từng công việc để vừa có tiền trang trải sinh hoạt, vừa chăm sóc con bò được địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế.

Trước đây, gia đình bà Khanh chủ yếu dựa vào việc làm thuê thời vụ, thu nhập bấp bênh. Từ khi được hỗ trợ bò, bà có thêm một hướng để tạo thu nhập cho gia đình. Bà dự kiến bán bò vào cuối năm 2026, lợi nhuận gần 20 triệu đồng. Khoản tiền này sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí sinh hoạt, cải thiện cuộc sống.

Bà Khanh cho biết: “Việc được hỗ trợ bò không chỉ giúp gia đình tôi có thêm tài sản mà còn tạo động lực để tôi chủ động làm ăn. Tận dụng nguồn cỏ sẵn có, tôi có thể tranh thủ thời gian chăm sóc bò, đồng thời duy trì công việc làm thuê để bảo đảm thu nhập trước mắt”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Cư tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Cũng chọn chăn nuôi bò để phát triển kinh tế, chị Néang Nanh, ngụ ấp Pô Thi chủ động dành dụm tiền, kết hợp nguồn vốn vay từ tổ tín dụng để đầu tư. Chị dự tính bán bò, hoàn trả khoản vay rồi dùng phần lợi nhuận để tiếp tục mở rộng đàn. Cách làm của chị Nanh cho thấy sự chủ động trong tính toán nguồn vốn và kế hoạch chăn nuôi.

Thay vì chỉ trông chờ vào thu nhập trước mắt, chị từng bước tích lũy, tái đầu tư để tạo nguồn thu lâu dài. “Trước đây, kinh tế gia đình còn khó khăn, muốn đầu tư chăn nuôi cũng không có đủ tiền. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay, tôi có điều kiện mua bò để phát triển kinh tế. Tôi tranh thủ chăm sóc bò, tận dụng thời gian làm việc nhà và làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống”, chị Néang Nanh chia sẻ.

Với những phụ nữ Khmer nông thôn, tuy vẫn còn khó khăn, nhưng được địa phương hỗ trợ nguồn vốn cùng với sự cần cù, tính toán chi tiêu hợp lý đã giúp nhiều chị em phát triển kinh tế gia đình.

Chung tay chăm lo phụ nữ Khmer

Xã An Cư được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Văn Giáo, Vĩnh Trung và An Cư. Toàn xã có 6.442 hộ, trong đó đồng bào Khmer có 4.345 hộ, chiếm 67,45% tổng số hộ dân. Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương được triển khai hiệu quả, từ đó hỗ trợ nhiều phụ nữ Khmer phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách do 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác quản lý, gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh xã, đạt trên 195,6 tỷ đồng, với 3.451 hộ vay còn dư nợ. Đến nay, có 3.429 hộ vay tham gia gửi tiết kiệm, với tổng số dư trên 17,2 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Cư Huỳnh Thị Sậy, thời gian qua, Hội phối hợp quản lý tốt nguồn vốn ủy thác, từ đó, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, Hội đặc biệt quan tâm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, nhất là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo thêm thu nhập.

Bà Huỳnh Thị Sậy chia sẻ: “Hội thường xuyên vận động hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, lựa chọn mô hình làm ăn phù hợp với điều kiện gia đình. Mong muốn của chúng tôi là giúp chị em từng bước cải thiện đời sống, chủ động phát triển kinh tế và chăm lo tốt hơn cho gia đình”.

Bà Néang Sêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Cư tặng quà cho phụ nữ là đồng bào Khmer.

Những năm qua, xã An Cư luôn quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh trao quà, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà Nhân ái, địa phương còn chỉ đạo các ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, trong đó chú trọng các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ.

Bà Néang Sêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Cư, cho biết: “Địa phương xác định chăm lo đời sống người dân phải gắn với hỗ trợ sinh kế, giúp các gia đình có điều kiện vươn lên. Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, nhất là chị em làm chủ hộ, có hoàn cảnh khó khăn, việc hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất phù hợp sẽ giúp chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, chăm lo cho con cái và từng bước ổn định cuộc sống”.