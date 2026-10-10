An Cư Hải Phòng: Mở thêm địa điểm kinh doanh tại phường Thiên Hương

Theo đuổi triết lý kinh doanh gắn liền với sứ mệnh phụng sự thị trường, sự ra đời của cơ sở mới mang theo kỳ vọng cung cấp dịch vụ để giải quyết tận gốc những nỗi lo thường trực của người mua và người bán nơi đây như: lệch lạc thông số kỹ thuật, tranh chấp ranh giới, vướng mắc quy hoạch treo hay cạm bẫy hợp đồng đặt cọc.

Địa điểm này tập trung cung cấp gói dịch vụ “Soi bất động sản” toàn diện. Cụ thể, doanh nghiệp thực hiện đo đạc và lập trích đo kỹ thuật thửa đất, kiểm tra quy hoạch chuyên sâu, đồng thời xây dựng hồ sơ (profile) kết hợp video quảng cáo trực quan nhằm giúp sản phẩm tiếp cận chính xác khách hàng tiềm năng.

Khai trương.

Bên cạnh đó, với hợp đồng hợp tác với Công ty Luật TNHH Hoa Nhật Minh, đội ngũ chuyên gia còn hỗ trợ dịch vụ trọn gói từ tư vấn, soạn thảo hợp đồng đặt cọc, mua bán chặt chẽ cho đến các thủ tục pháp lý bất động sản liên quan: Thủ tục xin cấp GCNQSDĐ lần đầu; Thủ tục thừa kế; Thủ tục tách - hợp thửa đất; Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất; Thủ tục đính chính sai sót GCNQSDĐ; Thủ tục đăng ký biến động đất đai ...

Với sự dẫn dắt của ông Nguyễn Xuân Thịnh tại cơ sở mới, An Cư Hải Phòng tiếp tục khẳng định sứ mệnh là điểm tựa pháp lý vững chắc, giúp người giao dịch nhà đất “thổ cư” kiểm soát hoàn toàn rủi ro, định giá chuẩn xác và tối ưu hóa thời gian giao dịch trên thị trường.