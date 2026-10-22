An Cư đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc về vốn và đất đai

Đại biểu tham dự.

Tại buổi đối thoại, UBND xã An Cư cùng các bộ phận chuyên môn trực tiếp giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được địa phương tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Các kiến nghị tập trung vào việc chuyển đổi quyền sử dụng đất, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giải quyết thủ tục hành chính và vận động nông dân liên kết sản xuất lúa chất lượng cao. Đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng mở rộng đầu tư của các cơ sở trên địa bàn.

Hiện xã An Cư có 34 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 655 hộ kinh doanh, 1 hợp tác xã và 29 tổ hợp tác.

Trong 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của xã đạt khoảng 516 tỉ đồng, tăng 4,06% so với cùng kỳ năm 2025. Công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 752 tỉ đồng, tăng 16,53%; thương mại - dịch vụ đạt gần 282 tỉ đồng, tăng 14,26%.