Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 27/11, UBND xã An Cư tổ chức hội nghị công bố, công khai Quy hoạch chung xã An Cư đến năm 2050.

Theo quy hoạch, xã An Cư có diện tích khoảng 94,26km², dân số trên 23.000 người. Không gian phát triển được tổ chức thành 4 vùng chính với những định hướng phù hợp tiềm năng, lợi thế từng khu vực.

Cụ thể, khu vực phía Nam Hương lộ 11, giáp xã Núi Cấm và phường Chi Lăng, được định hướng phát triển cây ăn trái, cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái. Khu vực phía Bắc Hương lộ 11, giáp phường Tịnh Biên và phường Thới Sơn, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm và các dự án năng lượng xanh.

Đại biểu xã An Cư xem quy hoạch chung xã An Cư.

Đối với vùng chuyên canh lúa 3 vụ Văn Giáo - Vĩnh Trung, quy hoạch định hướng phát triển lúa đặc sản kết hợp du lịch mùa nước nổi. Riêng khu vực rừng tràm Trà Sư tiếp tục được định hướng phát triển du lịch sinh thái; phần diện tích còn lại quy hoạch thành vùng lúa chất lượng cao kết hợp du lịch sinh thái mùa nước nổi.

Về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đến năm 2030, xã phấn đấu tổng thu ngân sách 5 năm đạt 63 tỷ đồng; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 8 - 10%, riêng năm 2030 đạt trên 10%. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 97,29 triệu đồng/năm, tăng 62,12% so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 2%.

Tặng hoa cho các đơn vị ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Tại hội nghị, UBND xã An Cư cũng công bố đề án xây dựng bản đồ nông hóa - thổ nhưỡng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm đánh giá chất lượng đất, khả năng phát triển sản xuất nông nghiệp và thống kê quỹ đất, làm cơ sở bố trí cây trồng phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát triển sản xuất bền vững.

Dịp này, UBND xã An Cư ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nông nghiệp sạch New Land về dự án đầu tư, liên kết hợp tác trong lĩnh vực trồng cây ăn trái; đồng thời ký kết bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư với Công ty Cổ phần Du lịch An Giang về dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp dân cư Trà Sư.