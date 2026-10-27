An Cư điều chỉnh hơn 17 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031, các đại biểu cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 với tổng vốn 60 tỷ đồng.

Kỳ họp thông qua nghị quyết giao biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026 là 450 người; đồng thời thống nhất số lượng người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở các ấp được hưởng phụ cấp, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 42 người.

Dịp này, HĐND xã An Cư trao 23 thiết bị tin học cho đại biểu, phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND.