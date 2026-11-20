Vợ chồng anh Xồng Bá Khở, Và Thị Lìa (bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai) phấn khởi, yên tâm khi chuyển đến khu tái định cư.

Chiều đầu đông, tại khu tái định cư Phá Mựt, quang cảnh xã biên giới Nhôn Mai hiện lên với những mái nhà lợp tôn màu xanh, đỏ, phảng phất làn khói bếp khi người dân đang chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Ở khoảnh sân khô ráo, đám trẻ con đang vui đùa, í ới gọi nhau…

An tâm trong những căn nhà mới

Bản Phá Mựt cách trung tâm xã chừng 8km. Hơn một năm về trước, mưa lũ khiến tuyến đường độc đạo vào bản bị sạt lở nghiêm trọng, lực lượng tại chỗ của xã phải cuốc bộ hơn tám tiếng đồng hồ để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân sau năm ngày bị cô lập. Theo thống kê, 13 ngôi nhà đã bị cuốn trôi hoàn toàn, năm nhà hư hỏng nặng, nhiều nhà bị đe dọa bởi sạt lở, hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng. Vào thời điểm ấy, chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng trên địa bàn đã dựng lán bạt dưới tán rừng săng lẻ cho 13 hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa ở tạm.

Đến nay, ngoài các hộ dân tái định cư xen ghép, có 16 hộ dân đã an tâm trong những căn nhà mới ở khu tái định cư tập trung, nằm vững chãi trên khu đất được san gạt bằng phẳng giữa lưng chừng núi, cách nơi ở cũ khoảng 2km.

Trong ngôi nhà mới, anh Xồng Bá Khở (sinh năm 1988, dân tộc H’Mông) nhớ lại: Lũ tràn về lúc sáng sớm, nghe tiếng hô hoán, cả gia đình tám người chỉ kịp kéo nhau chạy thoát thân. Nhà cửa hư hỏng, gia đình anh phải chuyển đến ở tạm tại khu sản xuất, chờ đợi nơi ở mới. Đến giữa tháng 4/2026, gia đình anh được bốc thăm đất khu tái định cư, cũng là một trong những gia đình dựng nhà mới đầu tiên ở khu tái định cư này.

“Ngoài 40 triệu đồng được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, gia đình tôi còn được các mạnh thường quân hỗ trợ thêm tiền, chăn, màn và một số đồ dùng. Việc vận chuyển nguyên vật liệu, nhất là số gỗ còn sử dụng được từ ngôi nhà cũ cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình đơn vị thi công khu tái định cư và lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ. Kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới của gia đình hết hơn 100 triệu đồng. Vợ chồng tôi rất mừng khi làm nhà mới xong không bị mắc nợ tiền của ai nữa”, anh Khở bộc bạch.

Đặt đứa con lên võng, tranh thủ bắc nồi cơm lên bếp chị Và Thị Lìa (vợ anh Khở) phấn khởi chia sẻ: Gia đình đang có bảy con bò. Đàn gà đen 60 con được Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ nay cũng đã lớn, mỗi con nặng gần 2kg. Đây là “vốn liếng” để gia đình phát triển chăn nuôi.

Cạnh nhà anh Khở là ngôi nhà của anh Xồng Bá Chia, mới được hoàn thiện cách đây ít tuần, còn thơm mùi sơn mới. Mỗi hộ dân ở đây được cấp 210m2 đất ở, đủ diện tích để làm nhà và còn một ít sân vườn. Ngoài số tiền được Nhà nước hỗ trợ, gia đình anh nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các nhà hảo tâm, đoàn thiện nguyện, giúp các hộ dân bớt đi những khó khăn, thiếu thốn khi bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới sau khi bị “trắng tay” do mưa lũ.

Những ngày này, tại khu tái định cư tập trung bản Phá Mựt, nhà thầu là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Quốc Bảo đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện chắn bảo vệ nhà dân phía mái ta-luy dương, kè chắn mái ta-luy dương đường giao thông vào khu tái định cư và cống thoát nước bổ sung.

Anh Lê Doãn Trung, Đội trưởng đội thi công cho biết: Dù việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư gặp nhiều khó khăn do đường lên dốc, thời tiết mưa nhiều, cần nhanh chóng hoàn thành để người dân chuyển đến ở. Tuy nhiên, sau bốn tháng nỗ lực thi công, hạ tầng khu tái định cư cơ bản đã được hoàn thành, có đầy đủ hệ thống đường nước dẫn từ thượng nguồn về, điện lưới và cả cột sóng viễn thông, phục vụ thông tin liên lạc… Nếu thời tiết thuận lợi, việc thi công các hạng mục sẽ được hoàn tất trong tháng 12 tới.

Đốc thúc tiến độ các dự án ở "rốn lũ"

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhôn Mai Lê Hồng Thái cho biết: Đi đôi với việc hoàn thiện tất cả các hạng mục của khu tái định cư giai đoạn một, bố trí nới ở cho 16 hộ dân, hỗ trợ 95 hộ dân theo diện tái định cư xen ghép sớm ổn định cuộc sống, xã Nhôn Mai đã đề xuất đầu tư khu tái định cư tập trung giai đoạn hai, bố trí chỗ ở cho 22 hộ dân còn lại của bản Phá Mựt bị sạt lở đe dọa. Chủ trương này đã được lãnh đạo tỉnh thống nhất, dự kiến sẽ được thực hiện trong thời gian tới, mục tiêu là đưa toàn bộ các hộ dân Phá Mựt đến nơi ở an toàn.

Những ngôi nhà đầu tiên ở khu tái định cư bản Xốp Típ, bản Xốp Phong (xã Mường Típ).

Tại khu tái định cư cụm bản Xốp Típ, bản Xốp Phong (xã Mường Típ), không khí xây dựng nhà mới cũng rất nhộn nhịp. Trong ngôi nhà gỗ ba gian khang trang của gia đình, chị Cụt Thị Hiền (sinh năm 1997, dân tộc Khơ Mú) cho hay: Phần gỗ chủ yếu được lấy từ ngôi nhà cũ; còn mái fibro xi-măng được thay bằng mái tôn. Chi tiền công và mái tôn hết gần 200 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Mường Típ: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên địa bàn xã đang xây dựng hai khu tái định cư tập trung, bố trí tái định cư cho 44 hộ dân. Đến thời điểm này, cả hai khu cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu, nhiều hộ dân đã chuyển đến hoàn thiện nhà ở. Chính quyền địa phương kiến nghị Sở Công thương chỉ đạo ngành điện sớm đấu nối điện vào các khu tái định cư, kịp thời phục vụ đời sống của người dân.

Trong số tám khu tái định cư tập trung khẩn cấp được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt, xã Mỹ Lý - địa phương chịu thiệt hại nặng nề do lũ ống, lũ quét xảy ra hồi tháng 7/2025, có bốn khu. Theo Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý, hiện nay, dự án tại bản Yên Hòa với quy mô 25 hộ, tiến độ thi công tương đối bảo đảm yêu cầu; còn ba khu còn lại ở các bản: Xiềng Tắm (ban đầu 98 lô đất, do sạt lở nên điều chỉnh xuống còn 63 lô, đã hoàn thành bàn giao 11 lô đất), Xằng Trên (82 lô, đã bàn giao được 17 lô) và Cha Nga (39 lô, chỉ đạt khoảng 48% khối lượng đào đắp, san nền).

Để hạ tầng khu tái định cư sớm được hoàn thiện, bàn giao cho người dân chuyển đến, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tập trung nhân lực và máy móc, phối hợp Ủy ban nhân dân xã, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Các dự án ở Xiềng Tắm, Yên Hòa và Xằng Trên được ấn định thời gian hoàn thành bàn giao mặt bằng cho các hộ dân xây dựng nhà ở trong tháng 11/2026; dự án ở bản Cha Nga hoàn thành trước ngày 10/12/2026.