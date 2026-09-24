An cư cho đồng bào vùng thiên tai

Nhà một hộ dân bản Lẩy bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong diện phải di dời.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 4-7/8/2026 trên địa bàn xã Muổi Nọi, đã làm đất, đồi núi bão hòa nước, gây sạt lở, xuất hiện nhiều vết nứt và cung trượt lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân; gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, cây trồng, thủy sản, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, điện lực và phương tiện; nhà ở của người dân và các công trình hạ tầng. Tổng giá trị thiệt hại về vật chất trên 7 tỷ đồng.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Muổi Nọi cho biết: Ngay khi xảy ra thiên tai, xã đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, huy động cả hệ thống chính trị theo phương châm “bốn tại chỗ”; thành lập Sở Chỉ huy tại Trường Tiểu học Muổi Nọi, phân hiệu Bon Phặng, 4 tổ công tác để tổ chức hậu cần, bảo đảm thông tin, tiếp nhận và tổng hợp tình hình. Huy động 110 người thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, lực lượng dân quân, an ninh cơ sở, lực lượng xung kích của các bản và nhân dân tham gia ứng phó; 3 máy xúc, máy ủi để san gạt, hót dọn đất đá, thông tuyến tạm thời; tổ chức cắm biển cảnh báo, giăng dây, chốt chặn 24/24 giờ tại các vị trí nguy hiểm và đưa 7 công dân mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm. Đặc biệt, tổ chức sơ tán 210 hộ/1.105 nhân khẩu đến nơi an toàn, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhờ chủ động cảnh báo, sơ tán kịp thời nên không có thiệt hại về người. Ngay sau đó, xã sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2026 phục vụ công tác ứng phó, sơ tán, hót dọn đất đá, thông tuyến tạm thời và hỗ trợ bước đầu cho người dân.

Các cung sạt trượt đất, gây nguy cơ làm sập nhà dân bản Lẩy.

Cùng với đó, xã tập trung rà soát lại toàn bộ khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là khu vực cung trượt tại bản Lẩy, xác định có 27 hộ/135 nhân khẩu không thể tiếp tục sinh sống tại nơi ở cũ, phải di chuyển đến ở nhờ nhà người quen. Xã đã khảo sát thực địa khu vực Tom Hua Lộn, cách khu vực sơ tán hiện tại khoảng 1 km, diện tích khoảng 5 ha. Khu vực này có đường nền đất ô tô đến được, địa hình tương đối bằng phẳng và nằm ngoài phạm vi cung trượt. Tổ chức họp với các hộ dân thuộc diện phải di dời, 100% số hộ thống nhất chủ trương di dời và nhất trí với địa điểm bố trí, sắp xếp dân cư tại khu Tom Hua Lộn.

Gia đình anh Quàng Văn Thân ở bản Lẩy có ngôi nhà xây cách đây gần 3 năm, trị giá hơn 700 triệu đồng. Đợt mưa đầu tháng 8 vừa qua, đất đá từ trên đồi sạt xuống phía sau nhà, vùi lấp gần hết ngôi nhà 2 tầng. Anh Thân nói: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã và các cơ quan, đơn vị đã đến hỗ trợ gia đình tôi và bà con trong bản, mong muốn của gia đình sớm được tái định cư, để yên tâm sinh sống và làm ăn.

Dấu vết đất đá sạt vào nhà dân tại bản Lẩy, xã Muổi Nọi

Ông Lò Văn Doan, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Lẩy, xã Muổi Nọi, cho biết: Với quan điểm tính mạng con người là trên hết, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động bà con chủ động phòng, tránh thiên tai, đồng lòng, nhất trí di dời đến nơi an toàn. Cũng rất mong xã, tỉnh sớm triển khai tái định cư cho các hộ phải di chuyển, để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và điều kiện thực tế, xã Muổi Nọi đã đề xuất thực hiện Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách bản Lẩy, quy mô trước mắt 27 hộ/135 nhân khẩu, đồng thời tính toán hạ tầng đồng bộ cho khoảng 35 hộ để dự phòng cho kết quả rà soát bổ sung và bảo đảm tính lâu dài. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 23,23 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Cán bộ xã Muổi Nọi và Ban quản lý bản Lẩy khảo sát điểm dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ phải di dời nhà.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Muổi Nọi, cho biết thêm: Xã đã đề nghị tỉnh và các sở, ngành quan tâm khảo sát, đánh giá địa chất khu vực bản Lẩy; hỗ trợ thẩm định địa điểm Tom Hua Lộn; hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đất đai và chuyển mục đích sử dụng rừng; đồng thời, bố trí nguồn lực để triển khai dự án. Tổng kinh phí xã đề xuất tỉnh xem xét hỗ trợ cho các nhiệm vụ cấp bách là khoảng 44,83 tỷ đồng, gồm 23,23 tỷ đồng cho dự án bố trí, sắp xếp dân cư và khoảng 21,6 tỷ đồng khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu.

Quan tâm giúp người dân “an cư lạc nghiệp”, xã Muổi Nọi đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để bà con có nơi ở an toàn, có đường giao thông, điện, nước và hạ tầng thiết yếu bảo đảm, yên tâm lao động sản xuất, từng bước khôi phục sinh kế và ổn định cuộc sống lâu dài.