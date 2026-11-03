An cư cho đoàn viên khó khăn

Niềm hạnh phúc an cư của gia đình chị Trần Thị Hiền, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty CP may Nhật Hà (Cụm Công nghiệp Tứ Hạ). Ảnh: Lê Huy

Mỗi mùa mưa bão đi qua là một lần nỗi lo đè nặng lên vai chị Hồ Thị Tuyết, đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế đóng tại Khu Công nghiệp Phú Bài. Căn nhà cũ tại địa chỉ số 8/325 đường Nguyễn Tất Thành ở phường Thanh Thủy, qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, tường nứt, mái dột. Cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn khi chồng là công nhân đô thị thu nhập bấp bênh, gia đình vừa trải qua nỗi đau mất con, còn bản thân chị lại đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật.

Với nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” thuộc LĐLĐ thành phố Huế cùng sự chắt chiu, nỗ lực của hai vợ chồng, ước mơ về một nơi an cư vững chãi đã trở thành hiện thực. Căn nhà mới rộng 90m² kiên cố đang từng bước hoàn thiện. Bà Lê Hoàng Kim Ngân, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế cho biết: “Chị Tuyết có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công đoàn công ty rất trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ từ LĐLĐ thành phố giúp chị có được ngôi nhà mới khang trang”.

Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình chị Tuyết vơi bớt nỗi lo mỗi khi mưa bão mà còn mang đến niềm tin về những ngày tháng ổn định hơn. Xúc động trong ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới, anh Ngô Viết Bảy (chồng chị Tuyết) bày tỏ: “Nhiều năm qua, căn nhà dột nát là nỗi ám ảnh lớn nhất của gia đình tôi mỗi khi mưa gió. Sự hỗ trợ của Công đoàn không chỉ giúp gia đình có chỗ che mưa, che nắng mà còn truyền thêm nghị lực để vợ chồng tôi vươn lên trong cuộc sống”.

Cùng chung niềm hạnh phúc an cư là chị Trần Thị Hiền, đoàn viên CĐCS Công ty CP May Nhật Hà (Cụm Công nghiệp Tứ Hạ). Mất đi người chồng là trụ cột gia đình, một mình chị gồng gánh nuôi ba con nhỏ bằng đồng lương công nhân may ít ỏi. Ngôi nhà kiên cố từng là ước mơ xa vời đối với mẹ con chị.

Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ gia đình chị 60 triệu đồng. Cùng với sự chung tay góp sức về kinh phí, ngày công từ Ban Giám đốc, đồng nghiệp Công ty CP May Nhật Hà và người thân, căn nhà vững chãi đã hoàn thành sau hơn 2 tháng thi công.

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp giúp mẹ con chị Hiền có nơi ở ổn định. Ngôi nhà mới cũng tiếp thêm nghị lực để chị an tâm lao động, chăm lo cho các con. Chị Hiền bộc bạch: “Tôi đã an tâm làm việc, nuôi con cái học hành, mẹ con tôi cũng từ nay không còn phải lo sợ mỗi khi mùa mưa bão về”.

Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế khẳng định: “Nữ đoàn viên, người lao động là lực lượng chịu nhiều áp lực và dễ bị tổn thương khi gặp biến cố cuộc sống. Chính sách chăm lo, hỗ trợ nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình hoạt động của LĐLĐ thành phố. Chúng tôi nhân rộng chương trình này, đẩy mạnh các chính sách phúc lợi, hỗ trợ tinh thần dành cho người lao động”.

Những mái ấm được dựng lên từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ thành phố Huế không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thắp sáng niềm tin, khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với người lao động trên địa bàn thành phố. Chính nhờ sự đồng hành ấy, những nữ đoàn viên như chị Tuyết, chị Hiền có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh, vững tin bước tiếp trên con đường phía trước.