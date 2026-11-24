Bỏ thói quen ăn cơm nóng hổi vừa nấu chín, vài tháng gần đây, bà Nguyễn Hồng Tuyết (65 tuổi, Phú Lương, Hà Nội) duy trì thói quen để cơm vào ngăn mát tủ lạnh, khi nào ăn mới lấy ra hâm nóng lại bằng lò vi sóng. Cứ 2-3 ngày một lần, bà nấu một nồi lớn, chờ nguội rồi chia vào từng bát nhỏ bảo quản trong tủ lạnh.

Bà nói chồng bà mắc tiểu đường, hằng ngày phải tiêm insulin 2 lần. Do ăn uống thiếu kiểm soát nên gần đây ông xuất hiện thêm biến chứng tim mạch và các vấn đề về xương khớp. Lo sợ mắc bệnh giống chồng, lại nghe nhiều người nói ăn cơm để lạnh sẽ sinh ra chất giúp no lâu, hạ đường huyết, phòng tiểu đường nên bà đã áp dụng.

Tương tự, nửa năm nay gia đình bà Đỗ Thu Minh (55 tuổi, Ô Chợ Dừa, Hà Nội) cũng duy trì thói quen nấu cơm một lần cho nhiều ngày.

Trước đó, bà đi khám sức khỏe và kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số đường huyết lúc đói ở mức 5,8 mmol/L, nhỉnh hơn ngưỡng khuyến nghị 5,6 mmol/L. Nghe bạn bè mách mẹo ăn cơm để lạnh có tác dụng giảm cân, giảm tăng đường huyết mà không cần kiêng khem tinh bột quá mức nên bà đã thực hiện theo.

Dù chưa kiểm tra lại đường huyết nhưng do cảm thấy ăn như vậy no lâu hơn nên bà yên tâm duy trì thói quen này.

Nhiều người nấu sẵn lượng cơm lớn, để nguội rồi chia thành từng phần bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. (Ảnh: NVCC)

TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, khi cơm được nấu chín rồi làm nguội, sau đó bảo quản ở môi trường khoảng 3-4 độ C, một phần tinh bột sẽ biến đổi cấu trúc thành “tinh bột kháng” khó tiêu hóa hơn so với tinh bột thông thường.

Nhờ đặc tính này, cơm được tiêu hóa chậm hơn tại ruột non, từ đó làm giảm tốc độ tăng đường huyết sau ăn. Một số nghiên cứu cho thấy, hàm lượng tinh bột kháng trong 100g cơm có thể tăng từ khoảng 0,6g lên 1,6g sau khi làm lạnh 24 giờ, tức tăng khoảng 2 đến 2,5 lần.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh mức tăng này rất nhỏ so với tổng lượng tinh bột trong cả khẩu phần ăn. Do đó, tác động làm giảm đường huyết chỉ ở mức vừa phải, thường giảm khoảng 10 đến 15% trong điều kiện nghiên cứu.

“Nói một cách đơn giản, cơm nguội không phải là ít tinh bột hơn mà chỉ tiêu hóa chậm hơn một phần. Vì vậy, không thể coi đây là cách để ăn nhiều cơm mà vẫn kiểm soát được đường huyết hay giảm cân”, BS Giang nói.

Chuyên gia cũng lưu ý hiệu quả chuyển hóa này không giống nhau ở mọi loại gạo. Các loại gạo tẻ cho cơm tơi, chứa nhiều amylose sẽ tạo tinh bột kháng hơn so với gạo dẻo hoặc gạo nếp.

Không nên áp dụng cho trẻ nhỏ

Có thể mang lại một số tác dụng nhất định với người trưởng thành, nhưng chuyên gia khuyến cáo không nên cho trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi ăn cơm, cháo đã trữ lạnh nhiều ngày.

Khi tinh bột nấu chín được làm lạnh sâu, các phân tử sẽ tái kết tinh thành tinh bột kháng loại 3 (RS3), kháng lại sự phân giải của enzyme tại ruột non. Ở trẻ nhỏ có hệ men tiêu hóa chưa hoàn thiện, lượng tinh bột tái kết tinh này không được tiêu hóa hết ở ruột non mà đi thẳng xuống đại tràng.

Tại đây, vi khuẩn đường ruột lên men quá mức lượng tinh bột dư thừa, sản sinh nhiều khí hơi gây chướng bụng, đầy hơi và rối loạn nhu động ruột dẫn đến tiêu chảy hoặc táo bón.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng cảnh báo cơm sau khi nấu nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt là Bacillus cereus.

“Khi gặp điều kiện thuận lợi, vi khuẩn này sinh độc tố gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như nôn trong vòng 1-6 giờ hoặc tiêu chảy sau 6-15 giờ. Đáng chú ý, độc tố này không bị phá hủy hoàn toàn khi hâm nóng, nên việc đun lại cơm không đảm bảo loại bỏ nguy cơ”, BS Giang khuyến cáo.

Thực tế, nhiều người mắc sai lầm khi để cơm ngoài nhiệt độ phòng nhiều giờ rồi mới cho vào tủ lạnh hoặc để nguyên cả nồi cơm lớn khiến quá trình làm nguội diễn ra chậm. Việc hâm lại nhiều lần hoặc rã đông cơm ở nhiệt độ phòng cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt nguy hiểm nếu cho trẻ nhỏ hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm sử dụng.

Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên hiểu sai tác dụng của cơm nguội. Đây không phải “thần dược” giúp giảm cân hay kiểm soát đường huyết, phòng bệnh tiểu đường mà chỉ có thể hỗ trợ ở mức hạn chế.

Để đảm bảo an toàn và hấp thu tốt nhất, mỗi gia đình nên nấu lượng cơm, cháo vừa đủ dùng trong ngày. Khi có các vấn đề về sức khỏe, người dân nên đến các cơ sở y tế để khám và được các bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng lành mạnh, khoa học.