Cách đây vài chục năm, khi về quê ở Từ Sơn ăn cỗ, tôi khá ngạc nhiên khi thấy các bác, các chị chỉ ăn các món nóng, món canh như miến, măng, rau xào; không thấy ai ăn xôi, gà, giò… Cuối bữa, các bác gói mỗi người một túi mang về, có cả phần của tôi, rất vui vẻ.

Ảnh minh họa.

Sau này, về ăn cỗ nhiều hơn, cả đám cưới, đám giỗ, tôi đều thấy có tập tục ấy. Các bác tôi giải thích: Ăn cỗ lấy phần là đặc sản quê mình, là phong tục có từ lâu đời, không phải nơi nào cũng có và không có gì là xấu cả. Người đi ăn cỗ, mang chút về cho người ở nhà, như mang lộc, mang niềm vui về nhà.

Ở trên phố, dù tập tục này không có nhưng khi nhà có cỗ giỗ, tôi để ý vẫn thấy mẹ tôi thường cất riêng từng khoanh giò, đĩa xôi hay con gà, chút hoa quả gửi về biếu các bác ở quê già yếu không đi được. Mẹ tôi bảo, đã là phong tục thì không bỏ, dù mình ở phố, chỉ có điều cải tiến đi thôi.

Đúng là trong bối cảnh hiện đại, nếu cứ mỗi bàn ăn để sẵn vài cái túi bóng, gia chủ chưa kịp đến chào, đến mời, mọi người đã ăn xong và chia nhau mang về thì không còn gì là cỗ, trông rất phản cảm nhưng nếu biến đổi một cách tế nhị thì nét đẹp đó vẫn nên giữ.

Ngày xưa nghèo khó, tuổi thơ của nhiều người hẳn là những lúc mong ông bà, bố mẹ về khi đi ăn cỗ. Với gia đình đông con, không dư dả gì thì để có được một bữa ngon, phải chờ đến Tết hay trong họ, trong làng có việc, có cỗ. Mà khi đi ăn cỗ, có miếng ngon, không ai nỡ ăn một mình nên mới xuất hiện “ăn cỗ lấy phần”.

“Ăn cỗ lấy phần”, theo nhiều người thì đó là nét đẹp “nhường cơm sẻ áo” của người Việt; có miếng ngon thì cùng sẻ chia, có hoạn nạn thì cùng gánh vác. Người đại diện cho gia đình đi ăn cỗ thường nghĩ tới người ở nhà. Đó có thể là bố/mẹ già, là đàn con thơ đang ngóng mẹ về. Những thứ lấy về cũng phải là những thứ ngon nhất, sạch nhất và có thể gói được. Vậy nên cơ bản mọi người chỉ ăn đồ ăn ướt, còn những món nguội, ngầm hiểu là chia phần mang về nên không ai đụng đũa vào. Gia chủ tổ chức cỗ thấy mọi người vui vẻ lấy phần, mâm cỗ không thừa thì vui vì làm cỗ chuẩn, không lãng phí và cũng thể hiện sự chu đáo, hiếu khách của mình.

Có lẽ chính vì ý nghĩa nhân văn và tính cộng đồng cao nên đã từ lâu, chia phần mang về khi đi ăn cỗ là một tục lệ, một nét đẹp đượm văn hóa làng quê ở nhiều địa phương, trong đó có Bắc Ninh. Đó là sự quan tâm, sẻ chia tới gia đình của người đi ăn cỗ nhớ tới người ở nhà. Là cách mà gia chủ thể hiện sự hiếu khách, chia “lộc” của tổ tiên cho mọi người, nhất là với các đám giỗ, bao giờ cũng chia ít hoa quả, xôi, oản từ ban thờ tới từng nhà. Là cách họ hàng, xóm làng thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi gia đình có công, có việc…

Đã có một thời gian, có địa phương cấm và xử phạt những người đi ăn cỗ lấy phần và gặp phải sự phản đối của nhiều người. Họ đặt vấn đề: Tại sao một phong tục mang ý nghĩa như vậy lại phải dẹp bỏ, cấm đoán một cách thô bạo bằng xử phạt?

Trên thực tế, có nhiều thói quen cũ đã không còn phù hợp và rất cần thay đổi, cải tiến, thích ứng cho phù hợp. Đơn cử như việc chia phần về khi đi ăn cỗ. Cơ bản các đám cưới tổ chức ở khách sạn, nhà hàng; còn tổ chức ở quê, tại gia đình thì cũng thuê người nấu cỗ. Nếu trong bàn ăn có khách ở xa tới hay vào ăn sau, chưa kịp ăn gì mà mọi người đã gói ghém hết vào các túi thì trông thực sự rất phản cảm, lộn xộn và mất hết ý nghĩa. Còn với các đám giỗ, quy mô có thể nhỏ hơn nhưng đôi khi cũng gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi chưa kịp ăn mà mâm cỗ đã “bốc hơi” gần hết…

Đồng ý là nét đẹp truyền thống thì giữ, nét văn hóa cần lưu truyền, tuy nhiên, lấy phần như nào, cho vừa đúng lúc, vừa đủ, tinh tế thì rất cần ứng xử phù hợp. Chẳng hạn như đám giỗ vẫn gửi lộc, gửi quà biếu mang về cho người cao tuổi; gói ít đồ ngon về cho con trẻ không đi, vừa phải, nhẹ nhàng mà vẫn giữ được tinh thần, ý nghĩa tốt đẹp của tục lệ. Bởi thời nay, không ai thiếu ăn cả, chỉ là “lấy phần” như nào cho đẹp, cho đúng và văn hóa mà thôi.