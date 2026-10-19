Án chung thân cho chủ trường mẫu giáo trộn sơn chứa chì vào thức ăn trẻ em

Các nhân viên căng tin đã mua sơn trang trí trên mạng, sau khi được chủ trường và hiệu trưởng đồng ý, rồi pha loãng và trộn vào thức ăn nhằm cải thiện hình thức món ăn. Ảnh: SCMP

Tòa án Nhân dân Trung cấp Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 16/10 tuyên án tù đối với sáu người liên quan đến vụ ngộ độc chì tại trường mẫu giáo Peixin, thành phố Thiên Thủy. Các bị cáo bị kết tội sản xuất hoặc buôn bán thực phẩm có hại.

Li Huifang, chủ trường mẫu giáo Peixin, bị tuyên phạt tù chung thân và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ (khoảng 75.000 USD). Hiệu trưởng nhà trường lĩnh án 15 năm tù và bị phạt tiền 300.000 nhân dân tệ. Bốn nhân viên căng tin bị kết án từ 6 đến 8 năm tù, đồng thời phải nộp phạt.

Bê bối chấn động dư luận Trung Quốc

Vụ việc bị phanh phui vào tháng 7 năm ngoái, khi hơn 200 trẻ em tại trường được phát hiện có dấu hiệu ngộ độc chì. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, các nhân viên căng tin đã mua sơn trang trí trên mạng, sau khi được chủ trường và hiệu trưởng đồng ý, rồi pha loãng và trộn vào thức ăn nhằm cải thiện hình thức món ăn.

Kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận loại sơn này có chứa chì. Sản phẩm cũng được ghi rõ là không an toàn để sử dụng cho mục đích ăn uống.

Trong tổng số 251 trẻ em theo học tại trường mẫu giáo Peixin, có 233 em được xác định có nồng độ chì trong máu bất thường, chỉ 18 em có kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường. Các mẫu thức ăn tại trường được phát hiện có hàm lượng chất ô nhiễm vượt hơn 2.000 lần giới hạn an toàn quốc gia.

Hơn 200 trẻ em tại trường mẫu giáo Peixin được phát hiện có dấu hiệu ngộ độc chì. Ảnh: SCMP

Vụ việc gây phẫn nộ trên khắp Trung Quốc, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học. Nhiều ý kiến so sánh bê bối này với vụ sữa nhiễm melamine năm 2008, khi khoảng 300.000 trẻ em bị ảnh hưởng sau khi các nhà cung cấp trộn melamine - hóa chất được sử dụng trong sản xuất nhựa - vào sữa bột nhằm làm tăng giả tạo hàm lượng protein.

Trung Quốc tuyên bố không khoan nhượng với vi phạm an toàn thực phẩm

Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 17/10 có bài viết nhận định vụ bê bối tại Cam Túc đã “giáng đòn mạnh vào các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm” ở nước này, đồng thời nhấn mạnh lập trường không khoan nhượng đối với những hành vi gây tổn hại đến sức khỏe cộng đồng.

Bài viết kêu gọi cơ quan chức năng không bỏ qua bất kỳ vụ việc tương tự nào và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

“Chỉ khi khiến cái giá phải trả cho hành vi phạm tội trở nên quá đắt đỏ, chúng ta mới có thể ngăn chặn sai phạm, buộc các doanh nghiệp tôn trọng quy định và tuân thủ những nguyên tắc tối thiểu”, bài viết nêu rõ.

Đầu tuần trước, Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan cấp cao phụ trách công tác chính pháp, cũng đã yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hại đến an toàn thực phẩm. Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát những lĩnh vực được công chúng quan tâm, đặc biệt là thực phẩm phục vụ tại trường học, cùng các loại rau củ và trái cây.