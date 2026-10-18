Ăn chục quả trứng mỗi ngày để tăng cơ, nam thanh niên suýt hoại tử ruột

Một ca tai nạn y khoa hy hữu được ghi nhận trên chuyên san quốc tế, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những sai lầm chết người khi áp dụng các thực đơn cực đoan như ăn trứng quá nhiều để tăng cơ khi tập thể hình.

Nội dung 1. Cơn đau quằn quại sau trào lưu tăng cơ 2. Sát thủ ẩn giấu từ thói quen ăn trứng tái 3. Ăn trứng thế nào để tốt cho sức khỏe?

1. Cơn đau quằn quại sau trào lưu tăng cơ

Theo báo cáo được công bố trên World Journal of Gastrointestinal Surgery (Tạp chí Phẫu thuật Tiêu hóa Thế giới) , một nam thanh niên 22 tuổi đã được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng đau quặn bụng dữ dội từng cơn, nôn mửa liên tục không kiểm soát và vùng bụng chướng căng cứng như đá.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị tắc ruột cơ học do dính ruột hoặc viêm ruột cấp tính. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) và nội soi ổ bụng khiến toàn bộ ê-kíp điều trị phải sững sờ: Xuất hiện một khối bã thức ăn (bezoar) có kích thước khổng lồ, kết dính đặc quánh, kẹt chặt ngay tại đoạn nối từ dạ dày xuống ruột non, gây tắc nghẽn hoàn toàn lưu thông tiêu hóa và khiến các mô xung quanh bắt đầu có dấu hiệu thiếu máu cục bộ.

Tưởng ăn nhiều trứng giúp cơ bắp phát triển nhanh, nam thanh niên không ngờ thói quen này lại dẫn đến khối bã thức ăn khổng lồ trong ruột. Ảnh minh họa: Thùy Linh.

2. Sát thủ ẩn giấu từ thói quen ăn trứng tái

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp để bóc tách và lấy khối bã thức ăn ra ngoài nhằm bảo toàn đoạn ruột khỏi nguy cơ hoại tử.

Khi bác sĩ khai thác sâu về chế độ dinh dưỡng, nguyên nhân thực sự mới lộ diện. Để nhanh chóng tăng cơ bắp theo các hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội, nam thanh niên này đã duy trì thói quen ăn trứng từ 10 - 15 quả trứng (chủ yếu là ăn trứng luộc lòng đào hoặc trứng tái mỗi ngày trong suốt thời gian dài.

Các chuyên gia tiêu hóa giải thích rằng, lòng đỏ trứng chứa hàm lượng protein cô đặc và chất béo cao. Khi ăn trứng với số lượng lớn và chưa được nấu chín kỹ hoặc không được nhai kỹ kết hợp với việc thiếu hụt chất xơ và nước, các thành phần này sẽ không thể tiêu hóa hoàn toàn. Chúng liên kết với dịch vị và các mảnh vụn thức ăn khác để tạo thành một khối kết dính rắn chắc như bê tông trong đường tiêu hóa, gây tắc ruột cấp tính vô cùng nguy hiểm.

3. Ăn trứng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Từ ca bệnh hy hữu trên, các bác sĩ đưa ra khuyến cáo nghiêm khắc đối với những người tập luyện thể hình hoặc có ý định thay đổi chế độ ăn uống:

Không lạm dụng thực phẩm cực đoan: Việc ăn số lượng lớn một loại thực phẩm (đặc biệt là ăn trứng tái, ăn trứng lòng đào) trong thời gian ngắn không những không giúp tăng cường thể lực mà còn tàn phá hệ tiêu hóa nghiêm trọng.

Xây dựng thực đơn khoa học: Mọi chế độ dinh dưỡng nhằm mục đích tăng cơ hay giảm cân đều cần phải cân đối đầy đủ các nhóm chất, đảm bảo thực phẩm được nấu chín kỹ và kết hợp uống đủ nước để hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Trứng được xem là một thực phẩm có vai trò quan trọng trong chế độ ăn lành mạnh. Ảnh: Thùy Linh.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Thị Thủy (Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị) cho biết: Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nguồn protein chất lượng cao cho cơ thể. Tuy nhiên, để tận dụng lợi ích của thực phẩm này, cần chú ý đến lượng ăn, phương pháp chế biến và cách kết hợp với các nhóm thực phẩm khác. Những người đang mắc bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn khẩu phần phù hợp.

Một số lưu ý khi ăn trứng để bảo vệ sức khỏe:

Kiểm soát lượng trứng tiêu thụ: Tránh ăn trứng quá nhiều trong một bữa hoặc duy trì khẩu phần lớn hằng ngày. Nên điều chỉnh tần suất và số lượng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng, đặc biệt ở người mắc bệnh tim mạch hoặc rối loạn mỡ máu.

Ưu tiên cách chế biến lành mạnh: Trứng luộc, hấp thường là lựa chọn phù hợp hơn so với các món chiên rán sử dụng nhiều dầu mỡ hoặc nêm quá nhiều gia vị.

Kết hợp thực phẩm đa dạng: Nên ăn trứng cùng rau xanh, củ quả và trái cây để bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất; đồng thời duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày.

Lưu ý với người có bệnh lý nền: Người bị rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ hoặc béo phì nên cân nhắc khẩu phần trứng trong chế độ ăn tổng thể, đặc biệt là lượng lòng đỏ. Việc điều chỉnh cụ thể cần dựa trên tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của bác sĩ.