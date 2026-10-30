An Châu trao nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Bí thư Đảng ủy xã An Châu Đặng Thị Hoa Rây thăm hỏi người thân ông Quách Hồng Vân.

Căn nhà có diện tích 56m², bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, với tổng kinh phí xây dựng hơn 90 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang tài trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Dịp này, chính quyền xã An Châu và nhà tài trợ trao quà, chúc mừng gia đình ông Vân có nơi ở mới.