An Châu trao nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 30/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Châu (An Giang) tổ chức trao tặng Mái ấm tình thương cho gia đình ông Quách Hồng Vân, thương binh 21%, ngụ ấp Hòa Long 4, gặp khó khăn về nhà ở.
Căn nhà có diện tích 56m², bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, với tổng kinh phí xây dựng hơn 90 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang tài trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.
Dịp này, chính quyền xã An Châu và nhà tài trợ trao quà, chúc mừng gia đình ông Vân có nơi ở mới.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-chau-trao-nha-cho-thuong-binh-co-hoan-canh-kho-khan-a501160.html