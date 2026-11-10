An Châu trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên, kiện toàn nhân sự cơ sở

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Dịp này, Đảng ủy xã trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên. Trong đó, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Về công tác cán bộ, Đảng ủy xã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ định bà Hồ Thị Minh Tâm, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội và ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Châu, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, công bố quyết định của Tư lệnh Quân khu 9 bổ nhiệm Đại úy Trần Thái Tân, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã An Châu, giữ chức Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã cũng công bố các quyết định thành lập 9 Đảng bộ trực thuộc; các quyết định của UBND xã về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.