An Châu thành lập 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã

Bí thư Đảng ủy xã An Châu Đặng Thị Hoa Rây trao quyết định thành lập các chi bộ mới trực thuộc Đảng ủy.

Theo các quyết định được công bố, Đảng ủy xã An Châu kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã; đồng thời thành lập 9 chi bộ trực thuộc.

9 chi bộ gồm: Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Đảng ủy xã An Châu đồng thời công bố các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư của các chi bộ mới thành lập.

Dịp này, Đảng ủy và UBND xã công bố các quyết định điều động cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí Nguyễn Thị Cúc và đồng chí Đinh Thị Hương Giang được điều động đến Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; đồng chí Mai Thị Diền và đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhi nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Chính tr