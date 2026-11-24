Các đại biểu tham gia đi bộ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày 24/11, UBND xã An Châu tổ chức chương trình đi bộ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, thu hút hơn 200 người trên địa bàn xã tham gia.

Cùng đó từ ngày 22 đến 24/11, hơn 300 vận động viên đến từ các ban, ngành, đoàn thể, trường học và các ấp tham gia tranh tài ở 5 nội dung: bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ, pickleball, kéo co và nhảy bao bố.

Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân giao lưu, rèn luyện thể chất.

Các vận động viên thi đấu nhảy bao bố.

Các vận động viên thi đấu bóng đá.

Các đội thi kéo co.

Các đơn vị đạt thành tích môn bóng đá nhận giải.