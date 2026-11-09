Ăn cá nóc khiến 14 người trong gia đình nhập viện, một người hôn mê sâu

Trong 14 ca ngộ độc, một trường hợp rất nặng, hôn mê sâu, suy thận nặng và phải đặt nội khí quản là ông B.C (SN 1978). Hai trường hợp khác đang được theo dõi sát, các bệnh nhân còn lại sau khi được điều trị hiện tình trạng ổn định.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để thống nhất hướng điều trị tích cực.

Theo báo cáo nhanh của Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, vụ việc xảy ra tại nhà ông Bùi Văn Rột (ngụ Tổ dân phố 12, phường Phú Thuỷ) vào khoảng 10 giờ ngày 8/11. Theo người thân, ông Rột đi đánh cá biển mang về 2 con cá nóc, ông Rột cùng 13 người thân gồm vợ, con, cháu và anh em làm sạch, chế biến 2 con cá này rồi cùng ăn tại nhà.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, 10 người tham gia bữa ăn bắt đầu có biểu hiện ngộ độc và được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Đến tối 9/11 thêm 4 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu với cùng triệu chứng.

Một bệnh nhân ngộ độc cá nóc đang được điều trị

Theo các bác sĩ, độc tố tetradotoxin trong cá nóc là một loại chất độc cực kỳ nguy hiểm. Khi ăn phải cá nóc, độc tố sẽ phát tán rất nhanh. Tối đa trong vòng 3 giờ đầu, các triệu chứng ngộ độc sẽ xuất hiện. Tùy thuộc vào lượng độc tố xâm nhập vào cơ thể, diễn tiến có thể khác nhau. Những trường hợp nặng sẽ diễn tiến rất nhanh, dẫn đến ngưng tim, ngưng thở và tử vong. Vì vậy, người dân không nên ăn cá nóc là cách duy nhất để phòng tránh ngộ độc cá nóc.

Ngoài cá nóc, nhiều loại hải sản khác như cá hồng chuối đánh bắt xa bờ, con so biển… cũng chứa độc tố tetrodotoxin, có thể gây tê liệt cơ, ngừng thở và tử vong nếu ăn phải. Độc tố này không bị phân hủy dù nấu chín. Đây không phải là lần đầu tiên ngư dân vùng biển bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc, từng có các trường hợp tử vong.

Dù đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng do chủ quan và cho rằng “ăn hoài có sao đâu”, một số ngư dân vẫn coi cá nóc là món đặc sản, dẫn đến những vụ ngộ độc đáng tiếc.