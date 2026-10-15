An Biên tuyên dương 13 thanh niên tiêu biểu

Lãnh đạo xã An Biên trao danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 cho đoàn viên, thanh niên.

Dịp này, Xã đoàn An Biên tuyên dương 2 cá nhân nhận Giải thưởng 15 tháng 10, 6 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 và 5 hội viên đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa".

Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên xã An Biên công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ “Thanh niên xung kích phòng, chống tệ nạn xã hội và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”, gồm 25 thành viên.