Đại biểu, học sinh tham gia ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm xã An Biên.

Sáng 21/11, UBND xã An Biên phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2026 tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Biên.

Tại ngày hội, hơn 150 người lao động và học sinh được xem video giới thiệu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tìm hiểu mức thu nhập, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ. Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng thông tin về thị trường lao động trong tỉnh và chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc, Nga.

Các nội dung được tư vấn gồm điều kiện tham gia, thời gian đào tạo, chi phí, quyền lợi, điều kiện sinh hoạt và chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài.