An Biên trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Biên Trang Minh Tú trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Trong đợt này, xã An Biên có 18 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Biên Trang Minh Tú ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đảng viên trong quá trình công tác, xây dựng Đảng và phát triển địa phương; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho địa phương...