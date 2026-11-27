Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Biên và nhà hảo tâm bàn giao nhà và tặng nhu yếu phẩm cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 27/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Biên phối hợp Đoàn thiện nguyện Nghĩa tình quê hương TP. Hồ Chí Minh trao 9 căn nhà Đại đoàn kết và tặng 10 xe lăn cho các hộ dân.

Các căn nhà được xây dựng bảo đảm tiêu chí 3 cứng, mỗi căn có diện tích 32m². Đoàn thiện nguyện Nghĩa tình quê hương TP. Hồ Chí Minh tài trợ 35 triệu đồng/căn, phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.

Trao xe lăn cho người khuyết tật.

Dịp này, đoàn trao tặng 10 xe lăn, tổng trị giá 15 triệu đồng, giúp người khuyết tật và người gặp khó khăn trong việc đi lại thuận tiện hơn trong sinh hoạt.