An Biên trao 256 phần quà Trung thu, 10 xe đạp cho thiếu nhi

10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng xe đạp kèm 300.000 đồng/học sinh.

Ngoài 10 xe đạp, chương trình trao học bổng 2,5 triệu đồng cho em Danh Thị Mỹ Duyên. Em Duyên mồ côi cha mẹ, đang sống với người bà 80 tuổi và bệnh nặng.

Ban tổ chức cũng trao 120 phần quà, mỗi phần trị giá 100.000 đồng kèm 50.000 đồng tiền mặt, cùng các phần quà Trung thu khác cho học sinh.

Tổng kinh phí gần 50 triệu đồng do Đại đức Thích Minh Hậu, Phó Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn và các nhà hảo tâm đóng góp.

Ngày 25/9, Xã đoàn An Biên tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Trường Tiểu học Đông Yên, trao quà Trung thu và xe đạp cho thiếu nhi trên địa bàn xã.