An Biên tiếp nhận 93 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an thành phố Đồng Nai đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và Nhân dân xác nhận, tích hợp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng.