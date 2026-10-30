An Biên tiếp nhận 93 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện
Sáng 30/10, Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng 80 ngày hành động vì cộng đồng tại xã An Biên (An Giang) thu hút hơn 100 người tham gia, tiếp nhận 93 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.
Ban Vận động Hiến máu tình nguyện xã An Biên phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tổ chức ngày hội, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).
Ngày hội thu hút cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tham gia. Qua khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các thủ tục theo quy định, ban tổ chức tiếp nhận 93 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-bien-tiep-nhan-93-don-vi-mau-trong-ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-a501121.html