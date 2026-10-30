An Biên phổ biến điểm mới Luật Đất đai năm 2024 cho hòa giải viên

Các hòa giải viên tham gia lớp tập huấn.

Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, tập trung vào bảng giá đất hằng năm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Hội nghị cũng bồi dưỡng kỹ năng lắng nghe, thuyết phục, xử lý mâu thuẫn và giải đáp vướng mắc thực tiễn, giúp hòa giải viên nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp về đất đai tại cơ sở.