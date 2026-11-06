An Biên lấy mẫu giám sát dịch tả heo châu Phi tại chợ Thứ Ba

Đoàn công tác tiến hành lấy mẫu xét nghiệm giám sát mầm bệnh tại một sạp bán thịt heo ở chợ Thứ Ba.

Ngày 6/11, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Biên phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan lấy mẫu xét nghiệm giám sát chủ động mầm bệnh dịch tả heo châu Phi tại chợ Thứ Ba.

Chợ Thứ Ba hiện có khoảng 15 hộ kinh doanh thịt heo. Đoàn công tác đã lấy 2 mẫu xét nghiệm tại khu vực buôn bán thịt heo. Việc lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển được thực hiện theo quy trình chuyên môn, bảo đảm yêu cầu an toàn sinh học.

Dịp này, đoàn công tác tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương chấp hành quy định về vệ sinh thú y; bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ và giấy tờ kiểm dịch đối với thịt heo; thường xuyên vệ sinh khu vực kinh doanh, dụng cụ buôn bán và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.