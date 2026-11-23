An Biên khởi công nhà 70 triệu đồng cho hộ khó khăn
Ngày 23/11, Xã đoàn An Biên phối hợp nhà tài trợ khởi công xây dựng nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhung, ngụ ấp Xẻo Kè, xã An Biên (An Giang).
Căn nhà mới có diện tích khoảng 49m², được Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên hỗ trợ 70 triệu đồng. Đây là ngôi nhà thứ hai trong năm 2026, do Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tài trợ cho hộ có hoàn cảnh khó khăn đang nuôi con nhỏ trên địa bàn xã An Biên.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-bien-khoi-cong-nha-70-trieu-dong-cho-ho-kho-khan-a503232.html