Sau khi sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mạng lưới y tế cơ sở ở Điện Biên từng bước ổn định tổ chức, duy trì chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho người dân. Việc củng cố nhân lực, trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn giúp người dân ở thôn, bản xa có cơ hội được khám, xét nghiệm và điều trị gần nơi sinh sống. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.