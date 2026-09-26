An Biên khởi công 4 cầu giao thông nông thôn trị giá 4 tỷ đồng
Từ nguồn tài trợ của Ban Chỉ đạo Quỹ vận động xã hội hóa hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng của tỉnh An Giang, xã An Biên (An Giang) tiếp tục khởi công xây dựng thêm 4 công trình cầu giao thông nông thôn, với tổng kinh phí 4 tỷ đồng.
Ngày 26/9, tại điểm Trường Tiểu học Đông Yên (ấp Cái Nước), Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách an sinh xã hội xã An Biên tổ chức khởi công 4 công trình cầu giao thông nông thôn.
4 công trình gồm: cầu ngang Trường Tiểu học Đông Yên (ấp Cái Nước); cầu ngang kênh 5.000; cầu ngang kênh Đồng Nai (ấp Bàu Môn) và cầu Kênh Ngang (ấp Kinh 1B). Các cây cầu có chiều rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn, chiều dài từ 24 - 28m.
Dịp này, địa phương trao quà cho 6 học sinh Trường Tiểu học Đông Yên và 6 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Cái Nước.
Tin và ảnh: BẢO TRÂN - HUY PHONG
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-bien-khoi-cong-4-cau-giao-thong-nong-thon-tri-gia-4-ty-dong-a498066.html