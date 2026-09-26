An Biên khởi công 4 cầu giao thông nông thôn trị giá 4 tỷ đồng

Chính quyền địa phương trao quà học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 26/9, tại điểm Trường Tiểu học Đông Yên (ấp Cái Nước), Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách an sinh xã hội xã An Biên tổ chức khởi công 4 công trình cầu giao thông nông thôn.

4 công trình gồm: cầu ngang Trường Tiểu học Đông Yên (ấp Cái Nước); cầu ngang kênh 5.000; cầu ngang kênh Đồng Nai (ấp Bàu Môn) và cầu Kênh Ngang (ấp Kinh 1B). Các cây cầu có chiều rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn, chiều dài từ 24 - 28m.

Dịp này, địa phương trao quà cho 6 học sinh Trường Tiểu học Đông Yên và 6 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Cái Nước.

Tin và ảnh: BẢO TRÂN - HUY PHONG