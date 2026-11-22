Nhà hảo tâm trao bảng tượng trưng tặng 25 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Sáng 22/11, cầu Su Van Na Phum (cầu Kinh 30) tại xã An Biên được khánh thành, đưa vào sử dụng. Cầu dài 19m, rộng 3,6m, với tổng kinh phí xây dựng hơn 664 triệu đồng.

Công trình được thực hiện từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm và sự chung sức của người dân địa phương với hàng trăm lượt ngày công lao động.

Dịp này, các nhà hảo tâm còn trao 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.