An Biên hỗ trợ máy may, tặng quà phụ nữ và học sinh

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Biên trao máy may hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Ngày 19/10, tại ấp Xẻo Đước, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Biên tổ chức bàn giao 4 máy may cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển sinh kế. Mỗi máy may trị giá 5,5 triệu đồng.

Cùng ngày, hội trao 30 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; trao 15 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Hội cũng tổ chức thăm hỏi nữ cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, tri ân những đóng góp cho phong trào phụ nữ tại địa phương.

Các hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), góp phần chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.