An Biên đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an xã

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an xã An Biên ngày đầu vận hành phục vụ nhân dân.

Ngày 8/10, Công an xã An Biên tổ chức lễ ra mắt và đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung vào hoạt động tại Tổ 5, ấp Thứ Hai, xã An Biên.

Tại buổi lễ, Công an xã An Biên công bố các quyết định thành lập, phân công chỉ huy và cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung thực hiện các thủ tục chủ yếu về cư trú, căn cước; ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đăng ký, quản lý phương tiện; cấp đổi giấy phép lái xe và một số thủ tục liên quan.

Theo Công an xã An Biên, việc tập trung các thủ tục tại một đầu mối giúp người dân thuận tiện hơn trong thực hiện, theo dõi và nhận kết quả hồ sơ; đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.