An Biên bồi dưỡng công tác Đảng cho 79 bí thư và cấp ủy chi bộ

Tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã trả lời 8 nhóm vấn đề, liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, chế độ chính sách và đời sống cho CBCS, đoàn viên, hội viên …, nhất là đối với số cán bộ trẻ từ Công an các đơn vị, địa phương và từ lực lượng An ninh hàng không tiếp nhận về Cục Quản lý xuất nhập cảnh.