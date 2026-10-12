An Biên bồi dưỡng công tác Đảng cho 79 bí thư và cấp ủy chi bộ
Ngày 12/10, Trung tâm Chính trị xã An Biên (An Giang) khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng khóa I năm 2026, với 79 học viên là bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
Đại diện Trung tâm Chính trị xã An Biên trao quyết định phân công ban cán sự lớp.
Các học viên sẽ được bồi dưỡng 6 chuyên đề về tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-bien-boi-duong-cong-tac-dang-cho-79-bi-thu-va-cap-uy-chi-bo-a499414.html