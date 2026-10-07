Ăn bao nhiêu trứng mỗi tuần là quá nhiều?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn trứng hằng ngày. Tuy nhiên, người mắc bệnh tim, mỡ máu cao hoặc tiểu đường nên hướng đến lượng thấp hơn.

Trứng có làm tăng cholesterol?

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Lauren Manaker cho biết cholesterol trong thực phẩm không ảnh hưởng mạnh đến cholesterol trong cơ thể như trước đây người ta từng nghĩ.

Một quả trứng chỉ chứa 1,6g chất béo bão hòa. Trong khi đó, lượng chất béo bão hòa được khuyến nghị là dưới 20g mỗi ngày. Phần lớn chất béo trong trứng là chất béo không bão hòa, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Người khỏe mạnh có thể ăn trứng hằng ngày. Ảnh: Ban Mai

Ăn quá nhiều trứng có thể tác động ra sao?

Chuyên gia Manaker cho rằng trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin và khoáng chất nhưng vẫn cần được ăn ở mức vừa phải. Ăn quá nhiều trứng có thể làm mất cân đối lượng chất dinh dưỡng và khiến các nhóm thực phẩm quan trọng khác như trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt bị giảm trong khẩu phần.

Cách chế biến và thực phẩm ăn cùng trứng cũng rất quan trọng. Theo chuyên gia Manaker, kết hợp trứng với thực phẩm giàu chất béo bão hòa như thịt xông khói có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cholesterol.

Ai nên ăn ít trứng hơn?

Theo Yahoo Health, người nhạy cảm với cholesterol trong chế độ ăn hoặc bị tăng cholesterol máu nên trao đổi với bác sĩ để xác định lượng trứng phù hợp.

Chế độ ăn tổng thể cũng quyết định lượng trứng nên tiêu thụ. Chuyên gia Manaker cho biết trứng vẫn có thể nằm trong thực đơn của người có nguy cơ bệnh tim nếu được kết hợp với chế độ ăn tốt cho tim, giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh.

Ngược lại, nếu khẩu phần vốn đã nhiều chất béo bão hòa từ thịt đỏ, thịt chế biến sẵn và các món tráng miệng nhiều chất béo, bạn nên ăn hạn chế trứng.

7-14 quả trứng mỗi tuần có phù hợp?

Chuyên gia Manaker dẫn khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ rằng người khỏe mạnh có thể ăn trung bình 7 quả trứng mỗi tuần trong một chế độ ăn tốt cho tim.

Với người lớn tuổi có cholesterol bình thường, chuyên gia Manaker cho biết ăn tối đa 2 quả trứng mỗi ngày, tương đương 14 quả mỗi tuần, có thể phù hợp với chế độ ăn tốt cho tim. Trứng cung cấp protein chất lượng cao duy trì sức mạnh và chức năng cơ bắp, đồng thời là nguồn vitamin B12 hỗ trợ chức năng thần kinh và sản xuất hồng cầu.

Để giảm chất béo bão hòa, mọi người nên chế biến trứng với một lượng nhỏ chất béo thay vì nhiều dầu hoặc bơ. Luộc hoặc chần trứng cũng là lựa chọn phù hợp. Kết hợp trứng với rau hoặc bánh mì nguyên cám sẽ tăng giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.