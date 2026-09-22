Ăn bánh Trung thu thế nào để hạn chế tăng cân, tăng đường huyết?

Bánh Trung thu có vị ngọt, béo đặc trưng do chứa nhiều đường và chất béo. Những thành phần này vừa tạo hương vị vừa hỗ trợ bảo quản sản phẩm, nhưng cũng khiến mỗi chiếc bánh cung cấp lượng năng lượng khá lớn.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một chiếc bánh dẻo nhân thập cẩm nặng khoảng 170 g cung cấp 566 kcal, 16,3 g chất đạm, 6,6 g chất béo và 110,2 g chất bột đường.

Bánh dẻo nhân đậu xanh một trứng nặng khoảng 176 g chứa 648 kcal, cao gấp khoảng 2-2,5 lần năng lượng của một bát phở bò.

Một chiếc bánh nướng thập cẩm nặng 176 g cung cấp 706 kcal, 18 g chất đạm, 31,5 g chất béo và 87,5 g chất bột đường. Với bánh nướng đậu xanh một trứng cùng trọng lượng, mức năng lượng là 648 kcal, kèm 19,5 g chất đạm, 27,5 g chất béo và 80,6 g chất bột đường.

Bánh Trung thu có vị ngọt, béo đặc trưng do chứa nhiều đường và chất béo. Ảnh minh họa

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khuyến cáo người tiêu dùng trước hết cần đọc kỹ thông tin dinh dưỡng trên bao bì. Mỗi loại bánh có thành phần và giá trị năng lượng khác nhau.

Thông tin về năng lượng, chất béo và chất bột đường trong mỗi khẩu phần hoặc 100 g sản phẩm là cơ sở để người dùng cân đối lượng bánh với các món đã ăn trong ngày.

Thay vì ăn hết một chiếc trong một lần, bánh nên được cắt thành nhiều miếng nhỏ để dùng chung với các thành viên trong gia đình. Cách này vẫn giúp người dùng thưởng thức món ăn đặc trưng của dịp Trung thu nhưng dễ kiểm soát khẩu phần hơn.

Người thừa cân, béo phì, mắc tiểu đường, bệnh tim mạch hoặc đang điều trị bệnh mạn tính cần đặc biệt lưu ý lượng bánh sử dụng. Những trường hợp phải kiểm soát chặt đường huyết, cân nặng hoặc chế độ ăn nên tham khảo bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, mục tiêu không nhất thiết là kiêng bánh Trung thu hoàn toàn. Điều quan trọng là kiểm soát lượng ăn và cân đối với tình trạng sức khỏe cũng như chế độ dinh dưỡng của từng người.

Khi mua bánh, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ghi đầy đủ tên và địa chỉ nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng cùng điều kiện bảo quản. Cần thận trọng với bánh không có nhãn mác hoặc thiếu thông tin xuất xứ.

Khi mua bánh, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ghi đầy đủ tên và địa chỉ nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng cùng điều kiện bảo quản. Ảnh minh họa

Ngày sản xuất và hạn sử dụng cũng phải được thể hiện rõ trên bao bì. Nên ưu tiên bánh mới sản xuất, sử dụng trong khoảng thời gian phù hợp theo hướng dẫn, thay vì để quá lâu dù sản phẩm vẫn còn hạn.

Không nên mua bánh có bao bì rách, hở hoặc dập nát. Những chiếc bánh bị biến dạng, có màu sắc hay mùi vị bất thường cũng không nên sử dụng.

Theo các chuyên gia, bánh Trung thu nên được ăn vào buổi sáng hoặc buổi trưa, hạn chế dùng vào buổi tối, đặc biệt với người cao tuổi. Ăn ban ngày giúp cơ thể có thêm thời gian xử lý nguồn năng lượng được nạp vào.

Khi ăn bánh, có thể dùng kèm nước trà và không nên uống thêm nước ngọt vì tổng lượng đường nạp vào có thể tăng cao, gây khó khăn cho việc kiểm soát đường huyết.

Trẻ nhỏ không nên ăn bánh lúc đói vì đường huyết tăng có thể làm giảm cảm giác thèm ăn trong bữa chính. Bánh cũng khó tiêu do chứa nhiều chất béo và đạm động vật. Trẻ chỉ nên ăn một miếng bằng khoảng 1/8 chiếc sau bữa ăn.

Với người trưởng thành, thời điểm phù hợp là sau bữa chính khoảng 1-2 giờ. Bên cạnh quản lý tổng lượng calo, có thể tăng vận động bằng chạy bộ, bơi lội, chống đẩy hoặc những môn thể thao phù hợp để cân bằng năng lượng.

(t/h theo VTC News, Sức khỏe & Đời sống)