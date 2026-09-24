Ăn 70 cái bánh trung thu, phải chạy, đi bộ bao lâu để tiêu hao năng lượng tránh béo phì?

Những con số này khiến nhiều người bất ngờ khi đặt cạnh hàm lượng năng lượng của một chiếc bánh trung thu. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tùy loại, một chiếc bánh có thể cung cấp lượng năng lượng tương đương nhiều bát cơm, thậm chí cao hơn đáng kể so với một bữa ăn thông thường.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Những con số này khiến không ít người bất ngờ, bởi bánh trung thu tuy nhỏ nhưng lại chứa lượng năng lượng khá lớn.

Một chiếc bánh có thể tương đương 5-6 bát cơm

Bánh trung thu thường chứa nhiều đường và chất béo nên có mật độ năng lượng cao.

Theo số liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một chiếc bánh dẻo nhân thập cẩm khoảng 170g cung cấp khoảng 566 kcal, gồm 16,3g đạm, 6,6g lipid và 110,2g glucid.

Một chiếc bánh dẻo nhân đậu xanh một trứng, trọng lượng khoảng 176g, cung cấp khoảng 648 kcal.

Trong khi đó, một chiếc bánh nướng nhân thập cẩm 176g cung cấp khoảng 706 kcal, gồm 18g đạm, 31,5g lipid và 87,5g glucid. Bánh nướng đậu xanh một trứng cùng trọng lượng cung cấp khoảng 648 kcal, với 19,5g protid, 27,5g lipid và 80,6g glucid.

Với mức năng lượng này, một chiếc bánh trung thu có thể tương đương khoảng 5-6 bát cơm 100g, trong khi một bát cơm 100g cung cấp khoảng 130 kcal.

Một số loại bánh kích thước lớn, nhiều nhân có thể cung cấp tới 800-1.200 kcal mỗi chiếc, tùy thành phần.

Điểm đáng lưu ý là bánh trung thu thường được ăn thêm bên cạnh các bữa chính. Nếu một người vẫn ăn đầy đủ cơm, thịt, cá, rau như thường ngày rồi ăn thêm một chiếc bánh, tổng năng lượng nạp vào trong ngày sẽ tăng đáng kể.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho hay, người khỏe mạnh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn bánh trung thu khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần và cân đối tổng lượng thực phẩm trong ngày.

Không nên ăn hết một chiếc bánh trong một lần

Theo bác sĩ Hưng, thay vì ăn trọn một chiếc bánh trong một lần, có thể cắt bánh thành nhiều phần nhỏ để thưởng thức. Tùy kích thước và loại bánh, một chiếc có thể chia thành 4-8 phần.

Khi ăn bánh, nên điều chỉnh lượng thực phẩm ở các bữa còn lại, đặc biệt là những thực phẩm giàu tinh bột, đường và chất béo.

Một sai lầm thường gặp là nhịn bữa hoặc ăn ít trong ngày để "dành năng lượng" cho bánh trung thu. Cách này không được khuyến khích bởi bánh không nên được sử dụng thường xuyên để thay thế các bữa ăn chính.

Cũng không nên ăn bánh khi quá đói bởi lúc này dễ ăn nhanh và ăn nhiều hơn nhu cầu. Thay vào đó, nên ăn một lượng nhỏ sau hoặc cùng một bữa ăn cân đối.

Với người đang kiểm soát cân nặng, nên chọn khẩu phần nhỏ, hạn chế số lượng bánh trong ngày và cân đối lại các thực phẩm giàu tinh bột, đường, chất béo trong những bữa còn lại.

Bánh trung thu chứa nhiều đường và chất béo, vì vậy nếu ăn vào buổi tối, đặc biệt sau đó ít vận động, phần năng lượng dư thừa không được sử dụng có thể góp phần làm tăng cân.

Với người đang kiểm soát cân nặng, nên ưu tiên khẩu phần nhỏ, hạn chế số lượng bánh trong ngày và cân đối lại lượng tinh bột, đường, chất béo ở các bữa còn lại.

Đặc biệt, người mắc đái tháo đường, thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu hoặc đang thực hiện chế độ ăn điều trị cần thận trọng hơn. Theo bác sĩ Hưng, những trường hợp này nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định khẩu phần phù hợp.

Ăn một chiếc bánh, vận động bao lâu mới tiêu hao năng lượng?

Hàm lượng năng lượng cao trong bánh trung thu cũng cho thấy vì sao việc ăn nhiều bánh rồi cố gắng vận động để "đốt" năng lượng không phải là cách đơn giản.

Theo các số liệu tham khảo, với một người nặng khoảng 68 kg, 30 phút nhảy dây ở tốc độ vừa phải đến nhanh có thể tiêu hao khoảng 375 kcal. Chạy bộ 30 phút ở tốc độ cao có thể tiêu hao khoảng 330 kcal, trong khi đi bộ nhanh 30 phút có thể tiêu hao khoảng 306 kcal.

Như vậy, với một chiếc bánh cung cấp khoảng 600-700 kcal, người ăn sẽ cần một khoảng thời gian vận động đáng kể mới tiêu hao được lượng năng lượng tương ứng. Tuy nhiên, mức tiêu hao thực tế còn phụ thuộc vào cân nặng, tốc độ vận động, cường độ tập luyện và thể trạng của từng người.

Do đó, kiểm soát lượng bánh ăn vào vẫn quan trọng hơn việc cố gắng vận động để bù lại toàn bộ năng lượng sau đó.

Bác sĩ Tuấn thăm khám cho bệnh nhân béo phì gần 100kg. Ảnh: Hạnh Thơm

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, béo phì đang gia tăng nhanh tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý là nhóm trẻ em trong độ tuổi học đường và nhân viên văn phòng.

"Béo phì liên quan đến tình trạng năng lượng đưa vào cơ thể nhiều hơn năng lượng tiêu hao, bên cạnh các yếu tố như ít vận động, sử dụng nhiều đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều dầu mỡ và một số vấn đề về nội tiết, chuyển hóa. Ở trẻ em, thừa cân, béo phì không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ và các vấn đề về tâm lý, phát triển lâu dài", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Vì vậy, trong mùa Trung thu, thay vì kiêng tuyệt đối, chuyên gia cũng khuyến cáo nên coi bánh trung thu là một phần nhỏ trong khẩu phần ăn, chia nhỏ bánh, ăn với lượng vừa phải và duy trì chế độ vận động phù hợp.

Nếu gia đình có nhiều bánh, không nhất thiết phải cố ăn hết trước hạn sử dụng. Có thể chia sẻ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Với bánh đã mở, cần bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất, kiểm tra hạn sử dụng và tình trạng bánh trước khi ăn.