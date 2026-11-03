Ăn 2 món liên tục suốt nhiều ngày, thanh niên 20 tuổi suy thận

Một nam sinh viên tại Đài Loan (Trung Quốc) đã phải nhập viện sau thời gian dài ăn nhiều trứng và ức gà. Ảnh: Shutterstock.

Theo China Times, chuyên gia dinh dưỡng Hứa Quỳnh Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Thiên Tỷ tại Đài Loan (Trung Quốc), khuyến cáo cần phân bổ lượng protein hợp lý trong ngày, tránh ăn quá mức.

Bà dẫn trường hợp một nam sinh viên ngoài 20 tuổi. Theo lời khuyên của huấn luyện viên thể hình, nam sinh này ăn 8 quả trứng vào bữa sáng, cùng nhiều ức gà vào bữa trưa và tối để kết hợp tập luyện, nhằm phát triển cơ bắp.

Một ngày, nam sinh cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn, nôn ói và được đưa đến khoa cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy chức năng thận suy giảm cấp tính, mức lọc cầu thận chỉ còn 50-60.

Mức lọc cầu thận (eGFR) là chỉ số ước tính khả năng lọc máu của thận, tính theo lượng máu mà cầu thận lọc được trong một phút, chuẩn hóa theo diện tích da 1,73 m². Ở người trưởng thành khỏe mạnh, eGFR thường đạt từ 90 mL/phút/1,73 m² trở lên. Khi chỉ số này giảm xuống 50-60, chức năng lọc của thận suy giảm ở mức nhẹ đến trung bình.

Ức gà giàu protein, thường xuất hiện trong thực đơn tăng cơ. Tuy nhiên, người tập luyện cần xây dựng chế độ ăn phù hợp với nhu cầu cơ thể. Ảnh: Pexels.

Theo chuyên gia Hứa Quỳnh Nguyệt, tình trạng suy giảm chức năng thận ở nam sinh viên có thể liên quan đến thói quen ăn quá nhiều protein trong thời gian dài.

Cùng nhận định về việc ăn đủ và đúng lượng, chuyên gia Đàm Đôn Từ, Trung tâm Độc chất lâm sàng, Bệnh viện Tưởng niệm Trường Canh Lâm Khẩu, nhắc mọi người nên đa dạng hóa nguồn protein. Theo bà, bổ sung đủ protein rất quan trọng, nhưng điều cốt yếu là ăn đúng lượng, không quá ít cũng không quá nhiều. Bà cho rằng người châu Á tốt nhất không nên ăn quá 3 quả trứng mỗi ngày.

Bà lấy chính mình làm ví dụ. Với cân nặng 50 kg, bà ăn lượng protein bằng cân nặng nhân 1,2 g, tức khoảng 60 g mỗi ngày, từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau. Bà thường ăn hai bữa mỗi ngày:

Bữa sáng: một cốc sữa đậu nành 400 ml (khoảng 13 g protein) và hai quả trứng (mỗi quả khoảng 6 g protein).

Bữa tối: một chiếc đùi gà hoặc một miếng bụng cá đối, cung cấp khoảng 40 g protein.

Bổ sung: một ít các loại hạt và sữa chua, cũng chứa protein.

Trước xu hướng ăn nhiều trứng luộc mỗi ngày đang phổ biến, bà Đàm Đôn Từ khuyến cáo nên đa dạng nguồn protein, gồm đậu, cá, trứng và thịt. Theo một nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh, người châu Á nên ăn tối đa 3 quả trứng mỗi ngày để phù hợp hơn với nhu cầu dinh dưỡng, tránh tiêu thụ quá mức.