Ăn 2–3 quả hồng, người đàn ông 40 tuổi nhập viện vì tắc ruột

Đau bụng quặn từng cơn, bụng chướng căng và không thể trung tiện, người đàn ông 40 tuổi được phát hiện có nhiều khối bã thức ăn gây tắc ruột non. Đáng chú ý, trước đó người bệnh từng ăn khoảng 2–3 quả hồng.

Đau bụng dữ dội, phát hiện nhiều khối bã thức ăn trong ruột non

ThS.BS Nguyễn Văn Phúc, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân Đ.M.Đ. (40 tuổi, trú tại Hải Phòng) có tiền sử gan nhiễm mỡ, từng được chẩn đoán viêm dạ dày nhưng chưa từng phẫu thuật ổ bụng.

Theo khai thác bệnh sử, trước khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh có ăn khoảng 2–3 quả hồng. Khoảng một ngày sau, bệnh nhân bắt đầu đau bụng từng cơn. Ban đầu, cơn đau chỉ thoáng qua nhưng sau đó chuyển thành đau quặn, xuất hiện ngày càng dày và dữ dội hơn.

Người bệnh từng đi khám, được chẩn đoán viêm dạ dày và điều trị ngoại trú nhưng không cải thiện. Đến ngày 22/10/2026, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, bụng chướng căng nhanh và không thể trung tiện hoặc đại tiện.

Có thời điểm, cơn đau khiến người bệnh tím tái mặt mũi. Tuy nhiên, ban đầu bệnh nhân không nghĩ những biểu hiện này có thể liên quan đến thực phẩm đã ăn trước đó.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bụng chướng, đau vùng thượng vị, đau quặn từng cơn với mức độ tăng dần. Đặc biệt, tình trạng bí trung đại tiện khiến ê-kíp nghi ngờ tắc nghẽn đường tiêu hóa và chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng.

Kết quả chụp cho thấy nhiều khối bã thức ăn nằm trong lòng ruột non, gây tắc nghẽn. Vị trí tắc cách góc hồi – manh tràng khoảng một mét. Các quai ruột phía trên chỗ tắc giãn nhiều, trong khi đoạn ruột phía dưới xẹp, cho thấy lưu thông đường ruột bị cản trở rõ rệt.

Ảnh: BVCC

Phẫu thuật nội soi, đẩy các khối bã thức ăn xuống đại tràng

Ban đầu, các bác sĩ tiến hành điều trị nội khoa và theo dõi khả năng các khối bã tự di chuyển, giải phóng vị trí tắc. Tuy nhiên, tình trạng đau bụng không thuyên giảm mà tiếp tục tăng nặng, các cơn đau xuất hiện liên tục.

Trước nguy cơ tắc ruột kéo dài gây tổn thương thành ruột và dẫn đến biến chứng nguy hiểm, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi để kiểm tra, xử lý nguyên nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện nhiều khối bã thức ăn nằm trong lòng ruột non. Trong đó, một khối có kích thước khoảng 5 cm, hai khối còn lại khoảng 4 cm, nằm cách nhau khoảng 50 cm. Các khối bã không thể tự di chuyển, gây bít tắc lòng ruột. Những quai ruột phía trên vị trí tắc giãn nhiều, thành ruột có biểu hiện viêm và phù nề.

Thay vì phải mở ruột để lấy dị vật, ê-kíp sử dụng kỹ thuật nội soi, đẩy các khối bã thức ăn từ ruột non xuống đại tràng, qua đó giải phóng vị trí tắc và khôi phục lưu thông đường ruột.

Theo BS Phúc, xử lý các khối bã bằng phương pháp nội soi mà không phải mở ruột giúp hạn chế tổn thương thành ruột, giảm mức độ xâm lấn của cuộc phẫu thuật. Sau can thiệp, tình trạng tắc nghẽn được giải quyết. Đáng chú ý, chỉ một ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã trung tiện trở lại. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc sau mổ.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi để kiểm tra cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Vì sao ăn hồng có thể hình thành bã thức ăn gây tắc ruột?

Theo BS Phúc, tắc ruột do bã thức ăn xảy ra khi các thành phần thức ăn khó tiêu kết tụ thành khối trong đường tiêu hóa. Những khối này có thể di chuyển xuống ruột non, mắc kẹt tại một vị trí và gây bít tắc lòng ruột.

Một số loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ khó tiêu và tannin (tanin), trong đó có quả hồng, đặc biệt là hồng còn xanh hoặc có vị chát, có thể làm tăng nguy cơ hình thành bã thức ăn. Trong môi trường axit của dạ dày, tannin có thể kết hợp với các thành phần thực vật như cellulose, hemicellulose và protein, tạo thành những khối bã rắn chắc, khó tiêu hóa. Khi di chuyển xuống ruột non, nếu khối bã có kích thước lớn và mắc kẹt, người ăn có thể bị tắc ruột.

Tuy nhiên, không phải cứ ăn hồng là sẽ hình thành bã thức ăn. Nguy cơ còn phụ thuộc vào lượng thực phẩm tiêu thụ, đặc điểm tiêu hóa, khả năng nhai và vận động của đường tiêu hóa.

Những người có nguy cơ cao hơn gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ có khả năng nhai chưa tốt, người gặp vấn đề về răng miệng, rối loạn vận động tiêu hóa hoặc từng phẫu thuật dạ dày. Thói quen ăn nhanh, nhai không kỹ, ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất xơ khó tiêu hoặc các loại quả có vị chát trong một lần cũng là những yếu tố cần lưu ý.

BS Phúc khuyến cáo, người dân nên duy trì thói quen ăn chậm, nhai kỹ, tránh ăn quá nhiều quả hồng còn xanh, chát hoặc thực phẩm khó tiêu trong một lần, đặc biệt khi bụng đói. Người cao tuổi, người có bệnh lý răng miệng, rối loạn tiêu hóa hoặc từng phẫu thuật dạ dày cần thận trọng hơn trong lựa chọn và chế biến thực phẩm. Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn uống điều độ, bổ sung đủ nước theo nhu cầu cơ thể.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng quặn từng cơn, bụng chướng tăng nhanh, không trung tiện hoặc đại tiện được, người dân cần đến cơ sở y tế để thăm khám sớm. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tắc ruột kéo dài có thể làm tăng áp lực trong lòng ruột, gây phù nề, thiếu máu thành ruột, thậm chí hoại tử, thủng ruột, viêm phúc mạc và sốc nhiễm khuẩn.

Người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc nhuận tràng, thuốc giảm đau hoặc cố chịu đau tại nhà khi có những biểu hiện nghi ngờ tắc ruột, bởi việc trì hoãn thăm khám có thể khiến tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng hơn.