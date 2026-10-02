Ăn 1 quả ổi, nhận lượng chất xơ bằng 4-5kg xà lách

Tôi ăn rất nhiều rau đặc biệt là xà lách và uống đủ nước bao gồm cả nước trái cây nhưng vẫn bị táo bón, nguyên nhân có thể do đâu? Xin bác sĩ tư vấn! (Võ Ngọc Tranh - TPHCM).

Bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Thu Hà - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tư vấn:

Chất xơ là một loại carbohydrate nhưng không giống như các loại carbs khác, nó không bị phân hủy hoàn toàn trong quá trình tiêu hóa. Chất này được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và có thể được chia thành 2 loại: chất xơ hòa tan và không hòa tan.

Chế độ ăn nhiều chất xơ không chỉ điều chỉnh quá trình tiêu hóa trong thời gian ngắn mà còn ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến đường tiêu hóa.

Trường hợp như của bạn không phải hiếm gặp. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần ăn thật nhiều rau, uống đủ nước là có thể phòng táo bón. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng và cấu trúc của bữa ăn.

Lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ giúp tiêu hóa tốt hơn. Ảnh: Hoa Linh.

Một trong những hiểu lầm phổ biến là cho rằng tất cả các loại rau củ quả đều cung cấp lượng chất xơ tương đương nhau.

Bạn ăn nhiều xà lách cũng không cung cấp đủ chất xơ vì 100g xà lách chỉ cung cấp khoảng 0,5g chất xơ. Trong khi đó, nhu cầu chất xơ của người trưởng thành vào khoảng 20-25g mỗi ngày. Vì vậy, nếu chỉ ăn xà lách để bổ sung chất xơ, một người có thể phải ăn tới 4-5kg mỗi ngày mới đáp ứng được nhu cầu, điều gần như không khả thi.

Ngược lại, một số loại trái cây có hàm lượng chất xơ cao hơn đáng kể. Chẳng hạn, 100g ổi cung cấp khoảng 6g chất xơ. Một quả ổi 300g có thể cung cấp gần 18g chất xơ, tương đương phần lớn nhu cầu chất xơ hằng ngày của người trưởng thành.

Vì vậy, lựa chọn đúng loại thực phẩm giàu chất xơ rất quan trọng. Ăn nhiều rau nhưng loại rau có hàm lượng chất xơ thấp thì chưa chắc đã đáp ứng được nhu cầu của cơ thể.

Một sai lầm khác là thay thế hoàn toàn trái cây bằng nước ép. Khi ép lấy nước, phần lớn chất xơ trong trái cây bị loại bỏ, trong khi người sử dụng vẫn nhận được đường tự nhiên và nhiều vitamin, khoáng chất.

Do đó, với người có xu hướng táo bón, đặc biệt người đang bị trĩ, việc xây dựng chế độ ăn cần chú ý đến nguồn chất xơ thực phẩm thay vì chỉ tăng số lượng rau hoặc nước uống. Ưu tiên rau củ, trái cây nguyên quả và đa dạng hóa nguồn chất xơ trong khẩu phần có thể cải thiện chất lượng bữa ăn và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.