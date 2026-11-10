Amy Grupo (AMY) được HoSE chấp thuận niêm yết hơn 160 triệu cổ phiếu

Ngày 9/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa ban hành quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Công nghiệp Á Mỹ (Amy Grupo, mã ck: AMY).

Trước đó, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ghi nhận doanh nghiệp đăng ký hơn 160,55 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá trên 1.605 tỷ đồng. HoSE chưa công bố ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của cổ phiếu AMY.

Việc được chấp thuận niêm yết diễn ra sau khi Amy Grupo hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Doanh nghiệp phân phối thành công 16,1 triệu cổ phiếu với giá 48.900 đồng/cp.

Trước thềm niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, cả 5 lãnh đạo Công nghiệp Á Mỹ đã bán tổng cộng hơn 14,4 triệu cổ phiếu AMY, tương đương gần 9% vốn điều lệ, trong ngày 29/10. Trong đó, ông Lương Văn Mỹ, Chủ tịch HĐQT, bán 4,42 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 20,16% xuống 17,41%; ông Đinh Quốc Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bán 4,04 triệu cổ phiếu, giảm từ 16,91% xuống 14,4%…

Ngược lại, Japan Vietnam Capital Fund I đã mua 8.356.400 cổ phiếu AMY để nâng sở hữu từ 0%, lên 5,2% vốn điều lệ, giao dịch thực hiện ngày 29/10 và trở thành cổ đông lớn.

Về bức tranh tài chính, trong quý III năm 2026, Công nghiệp Á Mỹ ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 1.550,3 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Đi kèm với sự sụt giảm doanh thu, biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ mức 17,9% xuống còn 15,2%.

Sự suy giảm của biên lợi nhuận khiến lợi nhuận gộp trong kỳ bốc hơi 42,8%, lùi về mức 235,59 tỷ đồng.

Áp lực tiếp tục gia tăng khi các khoản chi phí vận hành phình to. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 32,4% lên 50,44 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 3,8% lên 99,03 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính lại giảm 24,5%. Hậu quả là lợi nhuận sau thuế quý III của doanh nghiệp sụt giảm 65,8% so với cùng kỳ, chỉ ghi nhận mức 81,89 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Công nghiệp Á Mỹ mang về 4.903,25 tỷ đồng doanh thu và 382,29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tương ứng 5,4% và 34,6% so với 9 tháng năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty đã lên tới 2.695,44 tỷ đồng, tăng 8,9% so với thời điểm đầu năm. Khối nợ vay khổng lồ này hiện đã vượt mức vốn chủ sở hữu, tương đương tỷ lệ 126,4%, tạo ra rủi ro thanh khoản rất lớn cho bộ máy vận hành trong thời gian tới.