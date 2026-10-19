Amstro's Gallery 2026: Khơi dậy niềm đam mê STEM trong học sinh

Kính VR cho phép các bạn nhỏ khám phá không gian vũ trụ, hệ mặt trời một cách trực quan

Thông qua các mô hình trực quan, thí nghiệm khoa học và hoạt động tương tác, sự kiện mang đến cơ hội khám phá vũ trụ theo cách sinh động, gần gũi, đặc biệt dành cho học sinh.

Amstro's Gallery là triển lãm thiên văn học thường niên do CLB Amstronomy, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, tổ chức. Được thành lập bởi các thành viên từng tham gia Đội tuyển Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) của trường, câu lạc bộ hướng đến việc phổ biến kiến thức thiên văn thông qua những trải nghiệm trực tiếp, góp phần khơi dậy niềm yêu thích khoa học trong cộng đồng.

Năm nay, triển lãm mang chủ đề "Vetuoris", lấy cảm hứng từ thời kỳ Phục Hưng và những bước ngoặt trong lịch sử khám phá vũ trụ. Chủ đề gợi nhắc quá trình con người vượt qua những quan niệm cũ, đặt câu hỏi về thế giới tự nhiên và từng bước mở rộng giới hạn tri thức.

Đồng hành cùng chú robot KIP, người tham gia khám phá những cột mốc đã làm thay đổi cách nhân loại quan sát và lý giải bầu trời.

Amstro’s Gallery hướng đến việc truyền tải Thiên văn học qua những trò chơi hấp dẫn

Điểm nhấn của sự kiện là sáu phân khu trải nghiệm gồm Minigame, Mô hình, Thí nghiệm, DIY, Roleplay và Sáng tạo, với hơn 50 hoạt động. Triển lãm năm nay giới thiệu phân khu Sáng tạo, đồng thời đưa trở lại các hoạt động nhập vai, trải nghiệm kính thực tế ảo (VR), công nghệ in 3D và kính thiên văn do câu lạc bộ phát triển. Qua đó, khách tham quan có thể tiếp cận kiến thức khoa học bằng nhiều hình thức, từ quan sát thiên thể đến tự tay lắp ráp mô hình.

Chia sẻ về sự kiện, Trưởng Ban Tổ chức Đỗ Khắc Việt, cho biết ban tổ chức kỳ vọng các hoạt động quan sát bằng kính thiên văn, tìm hiểu mô hình in 3D và thực hành DIY sẽ khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) ở học sinh.

Với cách tiếp cận kết hợp giữa kiến thức và trải nghiệm, Amstro's Gallery 2026 góp phần đưa thiên văn học đến gần hơn với công chúng. Thông qua "Vetuoris", triển lãm gửi gắm thông điệp về tinh thần không ngừng đặt câu hỏi, chủ động tìm tòi và mở rộng chân trời nhận thức trước những bí ẩn của vũ trụ.