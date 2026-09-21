Amorim xua tan áp lực bằng chiến thắng 3-0

Thầy trò Amorim trở lại mạnh mẽ sau thất bại ở Europa League.

Sau thất bại trước Benfica tại Europa League hồi giữa tuần, Milan bước vào trận đấu với Lecce trong tâm thế cần một màn đáp trả mạnh mẽ. Đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận và gần như đẩy đối thủ về phần sân nhà.

Sức ép được cụ thể hóa ở phút 14. Từ đường chuyền dài của Strahinja Pavlovic, Christian Pulisic khống chế bóng rồi tung cú vô-lê quyết đoán, đánh bại thủ môn Lecce. Đây là bàn đầu tiên của tiền đạo người Mỹ cho Milan trong năm 2026.

Có bàn dẫn trước, Milan chủ động duy trì nhịp độ và kiểm soát bóng vượt trội. Lecce gần như chỉ tập trung phòng ngự, liên tục phạm lỗi để phá vỡ những đợt lên bóng của đội chủ sân San Siro. Dù vậy, Milan không tạo thêm nhiều cơ hội rõ ràng và bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

Sau giờ nghỉ, Milan tiếp tục làm chủ khu trung tuyến và duy trì sức ép. Đến phút 61, đội chủ nhà cuối cùng nhân đôi cách biệt. Adrien Rabiot phối hợp với Goncalo Ramos trước khi dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng giúp Milan càng thi đấu thoải mái trong phần còn lại.

Chỉ 12 phút sau, Moreira khép lại một ngày thi đấu ấn tượng của Milan. Sau pha làm tường của Ramos, cầu thủ này thoát xuống rồi dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 3-0. Chiến thắng giúp Milan có 11 điểm sau 5 vòng, vươn lên vị trí thứ 5 và tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu. Bất chấp những khó khăn, HLV Ruben Amorim giúp Milan duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.