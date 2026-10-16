Amorim thắng trận đầu tiên tại Europa League mùa này

Tiền đạo Alphadjo Cisse trở thành tâm điểm với cú hat-trick, trước khi Goncalo Ramos ghi bàn ấn định tỷ số. Thắng lợi giòn giã giúp đoàn quân của Ruben Amorim tạm thời vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện Serie A áp đặt hoàn toàn thế trận. Phút 15, từ quả tạt thuận lợi bên cánh phải của Omari Hutchinson, Cisse băng vào đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Đến phút 32, Davide Bartesaghi đón đường chuyền dài từ Adrien Rabiot rồi trả ngược chuẩn xác để Cisse đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho AC Milan.

Bước sang hiệp hai, cục diện trận đấu không đổi khi "Rossoneri" tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 49, Rabiot thoát xuống bên cánh trái căng ngang dọn cỗ để Cisse dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Salzburg hoàn toàn vỡ trận và nhận thêm bàn thua thứ tư ở phút 72; tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương, Ardon Jashari cướp bóng kiến tạo cho cầu thủ vào sân thay người Goncalo Ramos lập công.

Vết gợn duy nhất của AC Milan đến ở phút 84 khi hậu vệ Filippo Terracciano nhận thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của Dominik Schmid. Dù chơi hơn người trong ít phút cuối, RB Salzburg vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn danh dự.

AC Milan dưới thời Amorim đang thể hiện phong độ tương đối tốt. Giờ đây, đội bóng áo sọc đỏ đen sẽ hướng đến trận đấu tại vòng 7 Serie A gặp Atalanta vào ngày 18/10.

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