Amorim thảm bại trong ngày trở lại nước Anh

Mưa lớn không ngăn được người hâm mộ lấp kín các khán đài Vitality để chứng kiến cuộc đối đầu giữa Bournemouth và AC Milan. Với đội chủ nhà, đây là màn chạm trán mang ý nghĩa đặc biệt khi màu áo sọc đỏ - đen của họ được lấy cảm hứng từ chính đội bóng giàu truyền thống Italy. Tuy nhiên, Bournemouth không dành bất kỳ sự nể nang nào cho đối thủ.

Đội bóng nước Anh nhập cuộc chủ động và sớm được hưởng lợi từ sai lầm của hàng thủ Milan. Phút thứ 6, De Winter để bóng chạm tay trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Justin Kluivert đánh lừa Mike Maignan, đưa Bournemouth vượt lên dẫn trước.

Tới phút 28, Maignan có hành vi tác động vào mặt Tyler Adams trong vùng cấm khi đối phương tổ chức đá phạt góc. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11 m, đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của thủ môn người Pháp. Quyết định khiến AC Milan rơi vào thế khó, buộc HLV Ruben Amorim phải tung thủ môn dự bị Lorenzo Torriani vào sân.

Marcus Tavernier không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền nhân đôi cách biệt cho Bournemouth. Sau hiệp một, đội chủ nhà áp đảo với 10 cú sút, trong khi AC Milan chỉ có một lần dứt điểm. Việc mất người khiến đại diện Italy gần như không thể triển khai thế trận như mong muốn.

Sang hiệp hai, Bournemouth tiếp tục kiểm soát tình hình, trong khi Milan bất lực tìm đường vào khung thành đối phương. Phút 84, Amine Adli thực hiện cú đá phạt trực tiếp đưa bóng vượt qua hàng rào và ấn định chiến thắng 3-0. Đáng chú ý, AC Milan không có nổi một cú sút trúng đích trong suốt trận đấu.

Với Amorim, chuyến trở lại nước Anh khép lại theo cách không thể tồi tệ hơn. Khi Bournemouth tiến gần đến chiến thắng, khán giả chủ nhà liên tục hát vang những lời chế giễu nhắm vào nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Sau 3 lượt trận, Bournemouth giành 3 chiến thắng tuyệt đối, còn Milan rớt xuống vị trí thứ 24 với chỉ duy nhất 1 trận thắng.