Amorim bất bại 8 trận liền với AC Milan

Amorim giúp Milan thăng hoa tại Serie A.

Trên sân Bluenergy, Christian Pulisic mở tỷ số cho Milan ngay phút thứ 6 sau đường kiến tạo của Luka Modric. Bàn thắng sớm giúp đội khách dễ dàng triển khai thế trận theo ý muốn, đồng thời đẩy Udinese vào thế phải rượt đuổi.

Đội chủ nhà nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng thiếu sự sắc bén trong những tình huống quyết định. Dù tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, Udinese không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Milan trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, sức ép tiếp tục được đội khách duy trì. Phút 65, Omari Hutchinson ghi bàn nhân đôi cách biệt, đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành điểm của Udinese. Trong khoảng thời gian còn lại, Milan thi đấu chắc chắn để bảo toàn chiến thắng 2-0.

3 điểm quý giá giúp Milan đứng thứ 4 với 18 điểm sau 8 vòng, tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu. Điểm đáng chú ý nằm ở phong độ của Milan tại Serie A. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã trải qua 8 trận liên tiếp bất bại ở giải đấu, cho thấy khả năng duy trì sự ổn định trong cuộc đua đường dài.

Tuy nhiên, thành tích này chưa phản ánh trọn vẹn bức tranh của Milan, bởi đội bóng vẫn gặp nhiều khó khăn khi bước ra đấu trường châu Âu. Bằng chứng là họ thua hai và mới thắng một trận ở Europa League. Với Milan, nhiệm vụ trước mắt là duy trì sự chắc chắn tại giải quốc nội, đồng thời tìm lời giải cho những vấn đề ở cúp châu lục.