American Express cắt giảm 5% nhân sự toàn cầu

Tập đoàn dịch vụ tài chính American Express (AmEx) ngày 23/10 thông báo sẽ cắt giảm khoảng 5% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương 3.800 việc làm, trong khuôn khổ kế hoạch tái cơ cấu hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả vận hành trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi ngành thanh toán.

Phát biểu tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III/2026, Giám đốc điều hành American Express Stephen Squeri cho biết, quá trình tái cơ cấu sẽ giúp tập đoàn trở thành một tổ chức linh hoạt và hiệu quả hơn, đồng thời tạo thêm nguồn lực để đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh ưu tiên. Ông nhấn mạnh việc tinh giản bộ máy sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động và khả năng thực hiện các mục tiêu chiến lược của công ty.

Theo American Express, kế hoạch cắt giảm nhân sự khiến tập đoàn phát sinh khoản chi phí một lần khoảng 336 triệu USD, ảnh hưởng đến lợi nhuận quý III. Tuy nhiên, lợi nhuận trong quý vẫn tăng 28%, đạt 3,7 tỷ USD. Hồ sơ chứng khoán cho thấy công ty có khoảng 76.800 nhân viên vào cuối năm 2025. American Express chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch tái cơ cấu.

Ông Squeri cho biết, American Express, tương tự nhiều doanh nghiệp khác, đang ứng dụng AI để nâng cao năng suất và tự động hóa quy trình. Đồng thời, tập đoàn cũng chuẩn bị cho sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng khi các công cụ AI ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình tìm kiếm thông tin, so sánh lựa chọn, ra quyết định và thực hiện thanh toán.

Theo lãnh đạo American Express, khối lượng giao dịch thông qua các tác nhân AI hiện vẫn còn nhỏ, nhưng xu hướng phát triển của hình thức giao dịch này đã tương đối rõ ràng. Ông nhận định AI đang làm thay đổi căn bản cách người tiêu dùng và doanh nghiệp tìm kiếm, so sánh, lựa chọn, thanh toán cũng như quản lý tài chính và đời sống.

Ông Squeri cho biết, American Express đang áp dụng cách tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro để kiểm soát nguy cơ từ các tác nhân AI có hành vi không đáng tin cậy. Tuy nhiên, công ty vẫn cần thích ứng với sự thay đổi của thị trường và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Động thái cắt giảm nhân sự diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tài chính và công nghệ đẩy mạnh ứng dụng AI để giảm chi phí, tự động hóa hoạt động và điều chỉnh mô hình kinh doanh. Đối với American Express, thách thức đặt ra là vừa nâng cao hiệu quả vận hành, vừa bảo đảm an toàn giao dịch và thích ứng với những thay đổi trong cách khách hàng tiếp cận các dịch vụ thanh toán.