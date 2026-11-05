AMD tăng doanh thu 45%, mảng trung tâm dữ liệu bứt phá 97%

Ngày 3/11/2026, Tập đoàn Advanced Micro Devices (AMD, Mỹ) công bố kết quả kinh doanh quý III/2026, kết thúc ngày 26/9, với doanh thu đạt 13,377 tỷ USD, tăng 45% so với mức 9,246 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu quý cao kỷ lục của nhà sản xuất chip Mỹ, chủ yếu nhờ tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Theo báo cáo tài chính công bố kèm hồ sơ 8-K gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), lợi nhuận gộp của AMD đạt 7,21 tỷ USD, tăng 51% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo chuẩn kế toán GAAP đạt 54%, cải thiện 2 điểm phần trăm.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 2,832 tỷ USD, tăng 123% so với mức 1,27 tỷ USD của quý III/2025. Lợi nhuận ròng đạt 2,428 tỷ USD, tăng 95%; lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu đạt 1,46 USD, so với 0,75 USD cùng kỳ.

Nếu tính theo phương pháp phi GAAP (non-GAAP), AMD ghi nhận lợi nhuận ròng 3,471 tỷ USD, tăng 77%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động đạt 29%. Sự khác biệt giữa hai hệ thống số liệu xuất phát từ các khoản điều chỉnh kế toán được doanh nghiệp trình bày trong báo cáo.

Hệ thống máy chủ sử dụng bộ xử lý AMD EPYC phục vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: AMD.

Trung tâm dữ liệu chiếm gần 64% tổng doanh thu AMD

Điểm đáng chú ý nhất trong kết quả kinh doanh quý III/2026 là sự tăng trưởng của mảng trung tâm dữ liệu (Data Center).

Doanh thu lĩnh vực này đạt 8,546 tỷ USD, tăng 97% so với mức 4,341 tỷ USD cùng kỳ năm 2025 và tăng khoảng 27% so với quý II/2026. Với kết quả trên, trung tâm dữ liệu đóng góp gần 64% tổng doanh thu hợp nhất của AMD.

Theo doanh nghiệp, động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu đối với bộ xử lý máy chủ AMD EPYC và dòng bộ tăng tốc đồ họa AMD Instinct MI450 phục vụ các hệ thống điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Lợi nhuận hoạt động riêng mảng trung tâm dữ liệu đạt 2,882 tỷ USD, cao hơn đáng kể mức 1,074 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh hạ tầng điện toán đang giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của AMD.

Doanh thu trung tâm dữ liệu của AMD đạt 8,546 tỷ USD trong quý III/2026, tăng 97% so với cùng kỳ. Nguồn: AMD.

Bà Lisa Su, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AMD, cho biết doanh thu trung tâm dữ liệu gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm Instinct và EPYC. Công ty kỳ vọng đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong quý IV khi mở rộng sản xuất các nền tảng Helios và Venice.

Trong báo cáo, AMD cũng đề cập việc các tập đoàn công nghệ như Microsoft, Meta, Oracle và OpenAI sử dụng những giải pháp điện toán dựa trên nền tảng của hãng.

Những diễn biến này phản ánh xu hướng gia tăng đầu tư vào năng lực xử lý dữ liệu và AI, đồng thời cho thấy sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu của AMD từ các sản phẩm máy tính truyền thống sang hạ tầng điện toán quy mô lớn.

Doanh thu gaming giảm 40%, AMD dự báo quý IV đạt 17 tỷ USD

Trái ngược với đà tăng trưởng của trung tâm dữ liệu, hoạt động gaming của AMD ghi nhận doanh thu chỉ đạt 773 triệu USD trong quý III/2026, giảm 40% so với mức 1,298 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Theo AMD, nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh thu bán dẫn tùy biến một phần (semi-custom) và sản phẩm đồ họa suy giảm.

Trong khi đó, mảng bộ xử lý dành cho máy tính cá nhân (Client) đạt doanh thu 2,949 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ, nhờ doanh số các dòng vi xử lý AMD Ryzen dành cho máy tính xách tay.

AMD ghi nhận doanh thu quý III/2026 đạt 13,377 tỷ USD, tăng 45%; lợi nhuận ròng đạt 2,428 tỷ USD, tăng 95%. Nguồn: AMD.

Tính chung hai hoạt động Client và Gaming, doanh thu đạt 3,722 tỷ USD, giảm 8% so với quý III/2025. Mảng sản phẩm nhúng (Embedded) ghi nhận doanh thu 1,109 tỷ USD, tăng 29%, với đóng góp từ thị trường hàng không vũ trụ, quốc phòng, ô tô, truyền thông và công nghiệp.

Bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận, dòng tiền là một chỉ tiêu đáng chú ý trong báo cáo lần này. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý III đạt 1,202 tỷ USD, trong khi dòng tiền tự do (free cash flow) còn 554 triệu USD, giảm so với mức 1,53 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 26/9/2026, giá trị hàng tồn kho của AMD đạt 11,463 tỷ USD, tăng so với mức 7,92 tỷ USD cuối năm 2025. Các khoản phải thu khách hàng cũng tăng từ 6,315 tỷ USD lên 9,209 tỷ USD.

Sự gia tăng của hàng tồn kho và các khoản phải thu đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi hiệu quả quản trị vốn lưu động, đặc biệt khi AMD mở rộng quy mô cung ứng sản phẩm cho các hệ thống trung tâm dữ liệu.

Đối với quý IV/2026, AMD dự báo doanh thu đạt khoảng 17 tỷ USD, với biên độ dao động 3%. Mức trung tâm của dự báo tương ứng tăng trưởng khoảng 66% so với cùng kỳ và 27% so với quý III. Biên lợi nhuận gộp phi GAAP dự kiến đạt khoảng 55%.

Từ góc độ thị trường Việt Nam, kết quả của AMD cho thấy nhu cầu chip và hạ tầng AI trên phạm vi quốc tế đang tạo ra cơ hội đối với các doanh nghiệp cung cấp máy chủ, tích hợp hệ thống và dịch vụ trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, mức tăng trưởng toàn cầu của AMD chưa đủ để khẳng định nhu cầu mua sắm thiết bị sử dụng chip AMD tại Việt Nam cũng tăng tương ứng.

Diễn biến thực tế tại thị trường trong nước cần được đánh giá thông qua các dự án triển khai, hợp đồng cung cấp thiết bị, kế hoạch đầu tư trung tâm dữ liệu và khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp tích hợp hệ thống Việt Nam.