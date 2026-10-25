Amazon tuyển dụng hơn 300.000 nhân sự tại Mỹ sau khoản chi 1,5 tỷ USD tăng lương

Tuyển dụng hơn 300.000 lao động đón mùa cao điểm mua sắm cuối năm

Theo hãng tin Reuters và thông báo chính thức từ Amazon, tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Mỹ đang triển khai chương trình tuyển dụng quy mô lớn với hơn 300.000 vị trí làm việc thời vụ, bán thời gian và toàn thời gian trên toàn mạng lưới vận hành cốt lõi tại Mỹ. Các thông tin việc làm mới được doanh nghiệp cập nhật hàng tuần bắt đầu từ tháng 10 cho đến hết tháng 12/2026.

Chỉ tiêu tuyển dụng hơn 300.000 người trong mùa mua sắm cuối năm nay tăng 20% so với mức 250.000 lao động được tuyển dụng vào kỳ nghỉ lễ năm 2025. Đây là đợt tăng chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự mùa lễ hội đầu tiên của Amazon trong vòng 3 năm qua, phục vụ việc vận hành các cơ sở kho bãi mới đi vào hoạt động trên toàn quốc và đáp ứng lượng đơn hàng tăng cao vào dịp cuối năm.

Kế hoạch gia tăng lực lượng lao động trực tiếp tại hệ thống kho vận được đưa ra sau giai đoạn tập đoàn thực hiện tinh giản bộ máy hành chính và bán lẻ. Trước đó, vào đầu tháng 10/2026, Amazon đã cắt giảm gần 1.000 vị trí tại bộ phận kinh doanh cửa hàng và một số đơn vị khác, nối tiếp đợt tái cơ cấu khoảng 30.000 nhân sự văn phòng diễn ra từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Chi hơn 1,5 tỷ USD nâng thu nhập và mở rộng bảo hiểm y tế từ năm 2027

Về chế độ đãi ngộ trong đợt tuyển dụng này, Amazon cho biết nhân viên thời vụ sẽ nhận mức thu nhập trung bình 20 USD mỗi giờ. Đây cũng là mức lương khởi điểm tối thiểu áp dụng đối với nhân viên vận hành làm việc toàn thời gian sau khi tập đoàn điều chỉnh tăng thêm 1 USD mỗi giờ vào tháng 9/2026. Tính chung trên toàn bộ lực lượng vận hành cốt lõi tại Mỹ, mức lương trung bình theo giờ hiện đạt gần 24 USD, và nếu tính gộp giá trị các gói phúc lợi, tổng thu nhập bình quân của nhân viên toàn thời gian vượt mức 32 USD mỗi giờ.

Bên cạnh tiền lương, tập đoàn cũng bổ sung quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho nhóm lao động làm việc theo mùa vụ. Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2027, các nhân viên thời vụ làm việc tối thiểu 30 giờ mỗi tuần sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế ngay từ ngày đầu tiên gia nhập công ty, thay vì phải chờ đủ 90 ngày làm việc như quy định trước đây. Các gói dịch vụ y tế này có mức phí khởi điểm từ 5 USD mỗi tuần cùng mức đồng chi trả 5 USD. Những lao động thời vụ được tuyển dụng trước ngày 1/1/2027 và tiếp tục duy trì vị trí đủ điều kiện cũng sẽ được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm mới kể từ thời điểm chính sách có hiệu lực.

Chính sách phúc lợi mới nằm trong chương trình đầu tư hơn 1,5 tỷ USD được Amazon công bố vào tháng 9/2026 để nâng lương cho lực lượng lao động vận hành cốt lõi tại Mỹ, đi kèm chương trình chiết khấu từ 10% đến 20% khi nhân viên mua thực phẩm và nhu yếu phẩm trên trang thương mại điện tử Amazon.com cũng như tại chuỗi siêu thị Whole Foods Market. Ông J. Ofori Agboka, Phó Chủ tịch phụ trách Trải nghiệm Nhân sự và Công nghệ của Amazon cho biết nhân sự là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động của tập đoàn, đồng thời các khoản đầu tư này phản ánh cam kết dài hạn trong việc tạo dựng môi trường giúp người lao động gia tăng thu nhập, học hỏi và phát triển sự nghiệp.