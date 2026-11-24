Trung tâm kho vận của Amazon tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo báo Globes ngày 23/11, tập đoàn công nghệ Mỹ Amazon thông báo đã ký thỏa thuận mua lại công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Decart của Israel sau hai tháng đàm phán. Các bên không công bố chi tiết tài chính, song giá trị thương vụ được cho là vượt 7,5 tỷ USD.

Amazon sẽ thực hiện việc mua lại thông qua bộ phận phát triển chip Annapurna Labs, đồng thời tích hợp công nghệ của Decart nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các dòng chip AI do hãng tự phát triển là Trainium và Inferentia.

Theo Globes, thỏa thuận được cấu trúc bằng cổ phiếu và gắn với việc hoàn thành những mục tiêu cụ thể trong vòng năm năm. Ba nhà đồng sáng lập Decart gồm Dean Leitersdorf, Orian Leitersdorf và Moshe Shalev đã cam kết tiếp tục làm việc tại Amazon trong thời gian này. Phần lớn khoản thanh toán dành cho họ được dành vào những năm cuối của giai đoạn cam kết.

Ba nhà sáng lập hiện nắm tổng cộng khoảng 64% cổ phần Decart. Với mức định giá được báo nêu, giá trị phần sở hữu của nhóm vào khoảng 4,8 tỷ USD. Tính cả cổ phần của nhân viên, tỷ lệ sở hữu của hai nhóm chiếm khoảng 70% công ty. Tuy nhiên, khoản thực nhận còn phụ thuộc vào các điều kiện của thỏa thuận.

Thương vụ do ông Nafea Bshara, người phụ trách kỹ thuật tại bộ phận chip Annapurna Labs của Amazon, dẫn dắt phía bên mua. Annapurna Labs vốn là một doanh nghiệp khởi nghiệp Israel, được Amazon mua lại với giá 375 triệu USD. Bộ phận này sau đó đảm nhiệm phát triển các dòng chip của tập đoàn, từ bộ xử lý phục vụ điện toán đám mây đến chip xử lý AI.

Việc tích hợp Decart vào Annapurna Labs sẽ bổ sung công nghệ cho hoạt động phát triển chip riêng của Amazon, trong bối cảnh tập đoàn tiếp tục mở rộng năng lực xử lý AI.