Amazon tạm dừng hợp tác với hãng vận tải có máy bay lao khỏi đường băng

Ngày 13/9, tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ cho biết đã tạm dừng hợp tác với hãng vận tải hàng hóa 21 Air sau sự cố máy bay chở hàng của hãng này lao khỏi đường băng tại Miami hồi tuần trước khiến 5 người thiệt mạng.

Sự cố xảy ra ngày 6/9 khi máy bay Boeing 767, đang vận chuyển các kiện hàng của Amazon, hạ cánh với tốc độ cao, lao quá điểm cuối đường băng khoảng 400 mét và đâm vào một xe van chở công nhân của một công ty vệ sinh máy bay. Cả 5 người thiệt mạng đều ở trên chiếc xe van, trong khi 5 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Amazon Kelly Nantel cho biết, sau vụ việc, Amazon đã xem xét các tình tiết liên quan và quyết định tạm dừng hợp tác với 21 Air.

Hãng vận tải 21 Air, có trụ sở tại bang North Carolina, đã vận chuyển hàng hóa cho Amazon từ năm 2024. Hiện công ty chưa phản hồi yêu cầu bình luận về quyết định của Amazon.

Các điều tra viên thuộc Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) dự kiến xem xét lịch sử khai thác máy bay gặp sự cố, điều kiện thời tiết tại sân bay, hồ sơ bảo trì và quy trình vận hành của 21 Air để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin chuyến bay do NTSB công bố ngày 9/9 cho thấy một trong hai phi công đã cảnh báo phi công còn lại rằng máy bay đang tiếp cận đường băng với tốc độ quá cao khi hạ cánh cũng như sau khi bánh máy bay tiếp đất. Các bản ghi âm trong buồng lái cũng ghi lại hàng loạt cảnh báo tự động từ máy bay liên quan tốc độ hạ độ cao và địa hình phía trước. Toàn bộ nội dung trao đổi trong buồng lái sẽ được công bố ở giai đoạn sau của cuộc điều tra.

Theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, chiếc Boeing 767 đã hoạt động 32 năm, ban đầu được chế tạo để chở khách và từng phục vụ nhiều hãng hàng không nước ngoài trong hơn hai thập kỷ trước khi được chuyển đổi thành máy bay chở hàng vào năm 2015.