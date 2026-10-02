Amazon sẽ đầu tư 1 tỷ USD cho các địa phương đặt trung tâm dữ liệu tại Mỹ

Biểu tượng Amazon tại trung tâm phân phối của hãng ở North Las Vegas, Nevada, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Amazon Web Services (AWS), đơn vị kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây của tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử Amazon, ngày 2/10 thông báo sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD trong 5 năm tới vào các cộng đồng địa phương nơi có các hệ thống trung tâm dữ liệu của hãng tại Mỹ, đồng thời cam kết giải quyết những tác động của các trung tâm dữ liệu đối với điện và nước sinh hoạt tại những khu vực này.

Amazon cho biết đã rót 276 tỷ USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu trong giai đoạn từ năm 2011-2025, đồng thời đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn cũng như mở rộng hoạt động tại nhiều tiểu bang, bao gồm Indiana, Louisiana, Bắc Carolina, Virginia và Mississippi.

Theo AWS, gói đầu tư cộng đồng vừa được công bố bao gồm kinh phí cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng với chi phí hợp lý, bảo tồn nguồn nước và năng lượng, cùng các ưu tiên khác của từng địa phương nơi AWS đặt trung tâm dữ liệu.

Các trung tâm dữ liệu - cung cấp năng lực tính toán để huấn luyện và vận hành những mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), đang đối mặt với làn sóng phản đối từ người dân địa phương trên khắp nước Mỹ do lo ngại về nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt, chi phí dịch vụ tiện ích gia tăng cũng như nhiều hệ lụy khác đối với địa phương.

Trong một tuyên bố, AWS đã nỗ lực phản bác các luồng ý kiến chỉ trích hướng vào những trung tâm dữ liệu liên quan đến tác động môi trường, năng lượng và kinh tế.

Giám đốc điều hành (CEO) AWS, ông Matt Garman, nhấn mạnh tính cấp bách của việc mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu hiện nay, khi Mỹ không phải là quốc gia duy nhất nhận thấy lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia từ AI, đồng thời khẳng định các quốc gia dẫn đầu về AI sẽ là những bên định hình và thu về giá trị lớn nhất từ công nghệ này.

Bên cạnh đó, AWS cam kết đến năm 2030 sẽ hoàn lại cho cộng đồng lượng nước sạch nhiều hơn mức các trung tâm dữ liệu tiêu thụ. AWS cho biết hiện đã đạt được 75% mục tiêu này./.